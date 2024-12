Gyurta Dániel: az egész sportvilág arra figyel, mi történik ezen a héten Budapesten

Keddtől a Duna Arénában rendezik a rövidpályás úszó-világbajnokságot. Az esemény tovább erősíti a magyar úszósport presztízsét is az olimpiai bajnok Gyurta Dániel szerint, aki jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai főosztályvezetője, de volt a NOB tagja is.

Jó emlékei vannak a 25 méteres medencéről az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dánielnek, ám egy világbajnokság azért mégis kiemelkedő, egyre jobban jegyzi a nemzetközi közösség is, a sportági szövetségen belül is szerinte nő a rövidpályás világverseny presztízse.

Nem tagadja, a nemzetközi mezőny a mostani vb-n "nem lesz olyan nagy", és fontos nevek hiányoznak majd, például a négyszeres párizsi aranyérmes francia Léon Marchand, valamint Milák Kristóf is kihagyja a viadalt, ennek ellenére erős küzdelmet vár. A magyar csapat várható teljesítményével kapcsolatban elmondta: nem szereti azt a terhet rátenni a versenyzőkre, akik hosszú pályán kiválóan teljesítenek, hogy ez egyértelműsíti, hogy rövid pályán is jól fognak menni. Emellett nagyon kíváncsi arra, hogy Kós Hubert – aki egyébként az év egy részében 50 yardos medencében készül Marchand-nal Amerikában – hogyan fog szerepelni most rövid pályán. Bízik benne, hogy – mivel az amerikai rendszernek egy fő szempontja a forduló és az azt követő kidelfinezés, illetve a sprintszámok – jól fog szerepelni, de kíváncsian várja, hogy a hosszú pályás formáját miként tudja átmenteni rövid pályára.

Arról, hogy maga a verseny mit adhat a magyar úszósportnak vagy tágabban a magyar sportdiplomáciának, Gyurta Dániel elmondta: a hazai sportéletnek az ilyen események kiemelten fontosak, hiszen egy-egy ilyen esemény után jóval több fiatal tehetség kezd el úszni.

"Látjuk, hogyan figyel az egész nemzetközi sportvilág arra, hogy ebben az egy hétben mi történik Budapesten, mi történik a Duna Arénában, hogyan versenyeznek, hány világcsúcs születik. Az is látható, milyen különleges személyiségek érkeznek ilyenkor erre az egy hétre Budapestre, különböző NOB-tagok, a nemzeti olimpiai bizottságok elnökei, különböző világsportszövetségek elnökei, illetve nyilván nagyon sok egyéb személy, aki csak emiatt jön ide" – fogalmazott a külügy sportdiplomáciai osztályvezetője, hozzátéve, hogy ilyenkor a sportdiplomácián keresztül a diplomáciában is nagyon sok fontos sikert és célt tudnak elérni, ezért ők ezeket a helyzeteket próbálják a maguk javára is fordítani.

