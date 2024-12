Orbán Viktor: Erős vidéket építünk

Erős vidéket építünk, mert erős vidék nélkül nincsen erős Magyarország – jelentette ki a miniszterelnök az 53. számú főút Soltvadkertet elkerülő szakaszának átadásán, hétfőn.

2024. december 16. 13:03

Orbán Viktor hangsúlyozta: „A kormány már 2010-ben elhatározta, hogy véget vet a magyar vidék belső emigrációjának, és azt akarta elérni, hogy az ország egyes részei ne a másik rovására gyarapodjanak.” „Azt tűztük a zászlónkra, hogy a magyar vidéket vonzó hellyé tesszük, olyan hellyé, ahol érdemes élni, mert van munka, vannak minőségi szolgáltatások, és ésszerű időn belül minden elérhető” – tette hozzá, megjegyezve: „az mégsem járja”, hogy Budapest fejlettsége az uniós átlag 158 százaléka, az összes többi meg átlag alatti.

Értékelése szerint Soltvadkert és Bács-Kiskun vármegye a nemzeti kormány munkájának egyik nyertese. Felhívta a figyelmet arra: a vármegyében ma többen dolgoznak, mint valaha, 2010 óta 56-ról 74 százalékra nőtt a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliség 10 százalékról 4 százalékra csökkent, az átlagbér pedig 160 ezer forintról 490 ezer forintra emelkedett. „És ez még nem a vége, ennél csak feljebb van, mert Magyarország előre megy, nem hátra” – tette hozzá.

Jelezte: „A térség szerepe a jövőben még inkább felértékelődik, mert a kormány egy új gazdasági övezetet hoz létre Magyarország déli régióiban.” Kijelentette: „Az egész déli magyar vidéket erőssé, strapabíróvá és önállóvá kell tenni, amihez a jövő évi költségvetésben 330 milliárd forintnyi forrást terveztek.” Kiemelte: „Komoly beruházások zajlanak jelenleg Kecskeméten, emellett Szegeden és Baján is meglesz az elkerülő út, és felkészül Pécs.” Felidézte: „Legutóbb tavasszal járt Soltvadkerten, az európai választási kampány közepén. Úgy fogalmazott: ekkor a „szomszédunkban dübörgött a háború”, még csak nem is látszott a béke esélye, az Egyesült Államokból óriási nyomás alá helyezték Magyarországot a békepárti álláspontja miatt, és a „háborúpárti brüsszeli bürokraták” is csépeltek bennünket rendesen.” Úgy értékelt: „Fél év alatt nagyot fordult a világ, „a békepárti, migrációellenes és családvédő erők” többségre jutottak a nyugati világban. A kormánypártok az európai választásokat fölényesen megnyerték, megalapították a Patrióták európai pártját és megkerülhetetlenek lettek az Európai Parlamentben, az Egyesült Államokban pedig harcostársunk, Donald Trump lett az elnök” – sorolta.

Hangsúlyozta: „A magyarok építkezni és fejlődni tudtak ennyi nehézség közepette is, hiszen szombaton adták át az M85-ös utolsó, a magyar határt elérő szakaszát, most pedig az 53-as főút elkerülő szakaszát, de ugyanígy fejlődött az elmúlt években Soltvadkert is, ahol megújult a Vadkerti-tó környéke, utak és kerékpárutak épültek, nemcsak a városon kívül, hanem a városon belül is.” Orbán Viktor hangsúlyozta: „2025-ben fantasztikus éve lesz a magyar gazdaságnak, és azt kérte hallgatóságától, ezzel kapcsolatban „ne higgyenek a kishitűeknek, az örökké kételkedőknek és a notórius hőbörgőknek sem”.”

„Magyarország életképes és erős ország, amely megerősödve kerül ki a már három éve tartó háború árnyékából is” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a következő évben hatalmas gyárak kezdik meg a termelést, sok ezer új munkahely jön létre, a bérek emelkedni fognak, a családok támogatása pedig nő. „Magyarország mindig arra képes, amire mi képesnek tartjuk magunkat” – hangoztatta a miniszterelnök.

hirado.hu