A "független objektív" hvg.hu kicsit aládolgozott Magyar Péternek

2025. január 1. 18:54

Feltehetően a gyorsgépelés világcsúcsát állította fel a hvg.hu újságírója, Lengyel Tibor, aki Magyar Péter újévi üzenetéről beszámoló cikkét a Tisza Párt elnökének 15 perces beszédének utolsó mondatával nagyjából azonos percben már élesítette is a portálon.

Az újságíró 16 perc alatt nemcsak egy mintegy 12.000 karakteres anyag megírására és szerkesztésére volt képes, de a portál vezető hírét hiperhivatkozásokkal, csatolt cikkekkel és egy keretes írással is ellátta, amivel nemcsak gyors szerkesztői, fogalmazói és gépelői képességeiről tett tanúbizonyságot, de egyúttal azt is bizonyította, hogy Lengyel Tibor a beszéd hallgatása közben még más témák feldolgozására is sikeresen vállalkozott.

gondola