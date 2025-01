Kocsis Máté: Pressman távozik, de minden itt marad abból, amit teremtett

Elhagyja Magyarországot hétfőn David Pressman, egykori amerikai nagykövet s férje. Ő ugyan távozik, de minden itt marad abból, amit teremtett – írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

2025. január 13. 10:42

Kocsis Máté a bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években Pressman rendkívül ügyesen szervezte össze mindazt, amit a szellemileg leépült, és „saját romjain váladékozó” bal- és liberális oldal korábban képtelen volt.

„Emlékezzenek csak az elhíresült széderestre, ahol egy asztalhoz ültette a zsidólistázó Gyöngyösi Mártont Nagy Ervinnel, emlékezzenek az influenszerek és celebmegmondók számára rendezett nagykövetségi bulikra, amiknek csak egy részébe engedtek bepillantást (hál’Istennek), emlékezzenek a mikroadományok világára, a 2022-es tiltott külföldi pénzekre, amikből dicső ellenzékünk kampányolt, s emlékezzenek a dollármédia kirívóan elfogult írásaira, melyek messziről szaglottak a külföldi befolyástól. Sorolhatnám” – emelte ki Kocsis Máté. Úgy folytatta, hogy Pressman partikat és pártokat szervezett, finanszírozott, hogy a szuverenista kormányt megbuktassa; tüntetések felett atyáskodott, pont mindig olyan ügyeket és embereket vett a szárnyai alá, melyek és akik könnyedén csusszantak bele a liberális világvízióba. „Minő véletlen” – jegyezte meg.

A politikus azt írta: honi „független” újságíróink izgalommal telt szívvel írták halomra a magyar jobboldaliakat vagy így vagy úgy gyalázó, „nagykövet úr elvárásainak megfelelő” cikkeiket, annak reményében, hogy a következő fogadáson is ott lehessenek, netán ők is felkerülhessenek a követség fizetési listájára. A liberális influenszerek is felbátorodva ontották a contenteket, mert Pressman adott nekik reményt – tette hozzá, megjegyezve, (igen számukra a remény mindig külföldről jön, ezért nem tudunk szót érteni velük.) Aztán a nagykövet a celebinfluenszer-fizetett újságíró tengely hátán úgy beszállt a politikába, mint Vágási Feri az internetbe: „Élete volt a kormánybuktatás. A lekötelezettjeinek és fizetettjeinek szintén” – írta.

„Szóval, ő ugyan elhúz, de ezek mind itt maradnak nekünk. Maradnak a külföldi pénzekhez idomított politikusok, az amerikai baloldalhoz köthető vállalati befolyások, a brüsszeli liberális elit parancsait szolgalelkűen teljesítő képviselők és pártok – Tisza néven újraszervezve –, maradnak a milliós megtekintésű betanított influenszerek, marad a telex, a 444, az rtl, a hvg, a 24. És természetesen maradnak a mikroadományok is” – írta Kocsis Máté.

A bejegyzés végén közölte azt is, hogy David Pressmant azért tartja tehetségesnek, mert ő erősítette fel a magyar liberális életet. „A helyzet az, hogy a 2026-os választáson a brüsszeli nyomásgyakorlók itthoni embereivel, és a Pressman-világ beosztottjaival találjuk magunkat majd szembe” – zárta gondolatait Kocsis Máté.

MTI