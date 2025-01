Nagymacskákkal közúton

A Leopard A4 és A7 típusok rendszeresítése hatalmas mérföldkő a fegyvernemnek és a Magyar Honvédségnek. Tűzerőben, mozgékonyságban és páncélzatban össze sem lehet vetni a korábban használt T-72-es harckocsival.

2025. január 17. 21:49

A Buffalo harminctonnás darujával és tolólapjával segíti a műszaki egységet. A Buffaloval olyan szerszámokat is szállítani tudnak, amelyek a harckocsiban nincsenek rendszeresítve, de nélkülözhetetlenek a műszaki mentés során. Ezek miatt is fontos, hogy ne csak harcjárművekkel, hanem a műszaki mentővel is képesek legyenek a katonák közúton közlekedni.

A Leopard harckocsi leginkább terepre való, ám a tatai páncélosok január a közúti közlekedést is gyakorolták. Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár hat katonája a gyakorlótér mellett a Tata melletti közutakon is vezette a Leopard 2A7HU oktató harcjárművet és az ARV 3 Buffalo vontatót.

A Leopard alkalmas közúti közlekedésre is. A harckocsizászlóalj katonáinak és a nagymacskáknak mindenféle körülmények között tudniuk kell helytállni. Ennek érdekében három átképzésen lévő katona, illetve három újonc sajátította el a közúti vezetés fortélyait.

Gálosi Patrik főhadnagy, a tatai dandár századparancsnoka elmondta: „a közúti vezetés elég fontos a harckocsizászlóalj számára, ugyanis nem lehet mindig tréleren vagy vasúton szállítani az eszközöket.”

A főhadnagy hozzátette, a harckocsik rendelkeznek a KRESZ által megkövetelt kiegészítőkkel, ezért gond nélkül részt vehetnek a forgalomban. A honvédeknek ilyenkor különösen figyelni kell a többi sofőrre, hiszen a harckocsik sokkal nagyobbak, mint a gépjárművek.

Az oktatójármű szokatlan látványt nyújt, hiszen torony helyett ablakos felépítménnyel szerelték. Ennek súlya megegyezik a toronyéval, így az oktatás során a harckocsivezetők már megszokják a Leopard menettulajdonságait. Az oktatójármű háromszemélyes, két oktató vagy megfigyelő és egy tanuló tud helyet foglalni benne.

Szöveg: Petróczy Levente | Képek: Rácz Tünde

honvedelem.hu