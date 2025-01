Gyorskorcsolya Eb - Ezüstérmes a női váltó

A párharcot egy remek váltás döntötte el, ugyanis Kónya Zsófia olyan lendülettel lökte be Bácskait, hogy utóbbi már lengyel riválisa előtt tudott befordulni a kanyarba. Az olaszok utolérésére nem volt esély, így a magyar női váltó ezüstérmet ünnepelhetett.

2025. január 18. 23:24

Az ezüstérmes Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja (b-j) a női 3000 méteres váltó versenyszám döntőjének eredményhirdetésén, a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a drezdai Joynext Arénában 2025. január 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyarok ezüstérmet nyertek a nők 3000 méteres váltóversenyében a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai Európa-bajnokságának szombati napján.

A fináléra természetesen bekerült a magyar négyesbe Jászapáti Petra, aki Sziliczei-Német Rebekát váltotta, így az 1000 méter ezüstérmese mellett Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja szerepelt. Eleinte a lengyelek diktálták a tempót, a magyarok harmadik helyen "utaztak", majd visszacsúsztak a negyedik helyre. Bácskai szép előzésével egy pillanatra két pozíciót is javított, de végül csak a hollandok maradtak a magyarok mögött, ráadásul a címvédőnél Selma Poutsma el is esett. Ekkor már az olaszok diktálták a tempót az élen és elsősorban az ezüstéremért alakult ki nagy harc a magyarok és a lengyelek között. A párharcot egy remek váltás döntötte el, ugyanis Kónya Zsófia olyan lendülettel lökte be Bácskait, hogy utóbbi már lengyel riválisa előtt tudott befordulni a kanyarba. Az olaszok utolérésére nem volt esély, így a magyar női váltó ezüstérmet ünnepelhetett.

A magyarok második dobogós helyüket szerezték a drezdai kontinensviadalon, előzőleg Jászapáti Petra második lett 1000 méteren. A női váltó ezt megelőzően két éve nyert medált, akkor ezüstérmesként zárt.

Az ezüstérmes a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja (b-j) a női 3000 méteres váltó versenyszám döntőjének végén, a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a drezdai Joynext Arénában 2025. január 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A drezdai Eb-n vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és leghosszabb egyéni távon versenyeznek, majd a kontinensviadal a férfi és a vegyes váltók küzdelmeivel zárul.

Eredmények:

3000 méteres női váltó, Európa-bajnok:

Olaszország (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti) 4:11.703 perc

2. MAGYARORSZÁG (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka) 4:12.324

3. Lengyelország (Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Gabriela Topolska) 4:17.021

MTI