A keresztényüldözés a legnagyobb emberi jogi válság

Napjainkban a keresztényüldözés már nem csak az úgymond a kommunista és az iszlám diktatúrákban zajlik, hanem a magát kulturáltnak mondó nyugati világban is! – ad vészjelzést Vejkey Imre.

2025. január 21. 16:26

Elkezdődött az ökumenikus imahét, a különböző felekezetű gyülekezetek egy héten át ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Vejkey Imre kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt, a parlament imacsoportjának vezetőjét kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, az embert az őszintesége és a szeretete teszi alkalmassá arra, hogy találkozzon Jézussal és megtapasztalja erejét. Miért fontos ez ma, amikor Nyugat a hazudozás hálójában vergődik?

– Mindenekelőtt emlékezzünk arra, hogy pár napja még Karácsony volt, amikor Isten kisdedként történő világba lépését ünnepeltük, Jézus születése által!

Jézus Krisztus nem csak új irányt adott a történelemnek, hanem egyúttal a megváltásunkat is meghozta, mert általa a végleges bűnhöz kötöttségünk megszűnt!

Ne feledjük azt sem, hogy Isten országa akkor vette kezdetét, amikor az Angyal a pásztorokat a jászolhoz küldte és elhangzott a „Gloria in Excelsis Deo” (Dicsőség a magasságban Istennek) „Et in terra pax homínibus bonae voluntátis” (És a földön békesség a jóakaratú embereknek)! Ne feledjük, az igazi örömöt és boldogságot akkor tapasztaljuk meg, amikor szívünkben mi is a jászolhoz érünk! Ahhoz a jászolhoz, ahová mindenki meg van hívva, nem hatalomból, hanem őszintén és szeretetből! Csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e ezt a hívást!

Ha elfogadjuk a hívást, akkor rájövünk, hogy mi az életünk célja, s rájövünk arra, is, hogy a nyugat szellemi válságát az okozza, hogy olyan rendszert épít, mely száműzi a lélekből Isten szerető jelenlétét! Nyugat azért vergődik a hazudozás hálójában, mert nem a nagybetűs Igazságot keresi, hanem csak azt, hogy miképpen tud megfelelni az ateizmus álvallásának és álhumánumának!

– Az Újszövetség fényében tudjuk, hogy Isten az egyedüli úr, az egyetlen, aki a hatalmával nem él vissza, aki a hatalmát a szeretetében mutatja meg. Mint Dante írja az Isteni színjátékban: a szeretet mozgat Napot és minden csillagot. A keresztény egység hogyan segíthet abban, hogy az univerzum legnagyobb csodáját, a szeretetet minél többen felfedezzük és gyakoroljuk?

– Látnunk kell, hogy a XXI. század első negyedében az élvhajhászat gyorsabban terjedt, mint az Örömhír! Ezért újjá kell építenünk a keresztény kultúrát! Ehhez a feladatunk nem más, mint szeretettel bemutatni, hogy Jézus Krisztus az Úr, és a sötétség nem győzedelmeskedhet a világosság felett!

Keresztény egységben össze kell fognunk, hogy az emberek ne a megosztottságunkat lássák, hanem azt AKI összeköt bennünket, Jézus Krisztust! Össze kell fognunk, hogy az emberek ne földre horgasztott orral éljék életüket, hanem az égre tekintsenek, és észrevegyék, hogy az Ég ajtaja kitárult!

Keresztény egységben össze kell fognunk, mert Testvérek vagyunk! Össze kell fognunk, s akár az utolsó csepp vérünkig, a vértanúság árán is, ki kell állnunk az élet kultúrájának a védelme mellett, a halál kultúrájával szemben!

Ki kell mondanunk, hogy a materialista Nyugat kárvallottjai lettünk!

Ki kell mondanunk, hogy a világot jobbra fordítani csak Isten és embertársaink szeretetével lehetséges!

Ki kell mondanunk, hogy a szeretet nélküli élet értelmetlen!

Fordítsuk hát jobbra a világot és gyakoroljuk a szeretetet!

– Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ennek tudatosítása hogyan segíthet abban, hogy a keresztény egységesülés folyamata felgyorsuljon?

– A keresztényüldözés a XXI. század legjelentősebb emberi jogi válságává vált! Mindez a nemzetközi közösség szeme láttára zajlik, de mégsem tesznek ellene semmit! Naponta átlagosan nyolc keresztényt gyilkolnak meg, és közvetlenül mintegy 260 millió hívő van kitéve üldöztetésnek. Napjainkban a keresztényüldözés már nem csak az úgymond a kommunista és az iszlám diktatúrákban zajlik, hanem a magát kulturáltnak mondó nyugati világban is! Ki kell mondanunk, hogy ma már ott tartunk, hogy a nyugati világban is egyre sűrűbbé válnak a keresztény hívőkkel szembeni agresszív támadások, s egyre sűrűbbé válnak a keresztény templomok és sírhelyek elleni incidensek is! Mindezt tetézi egy szellemi természetű keresztényüldözés is!

Ne feledjük, hogy a magukat progresszívnek mondó a liberál-marxisták célja – akik mindig különböző álruhában bújnak elő –, hogy démonizálják a keresztény világot, és felépítsék a maguk által humánusnak vélt istentelen új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk!

Ne feledjük azt sem, hogy a liberál-marxisták, antikrisztusi erkölcsiséget akarnak teremteni, ehhez pedig – a tolerancia imitált fegyverével – szakítanak a hagyományos keresztény erkölcsiséggel és kigúnyolnak minden olyan vallási szimbólumot, ami számunkra fontos!

Ezért nekünk keresztényeknek össze kell fognunk az ő rombolásukkal szemben, és fel kell építenünk az Isten-Haza-Család hármas egységére épülő új világot!

Tegyünk ezért még többet!

Molnár Pál

