A migrációs paktum halálos fenyegetés

Magyarországnak el kell utasítania az uniós migrációs paktumot, mert az halálos fenyegetés - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette: az uniós migrációs paktum - amelyet az ellenzéki pártok támogatnak -, terrorfenyegetést is jelent, annak a kockázatát hozza el.

2025. január 24. 11:59

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök az iskolákat ért bombafenyegetés kapcsán elmondta, amikor kell, az állam a helyén van.

Orbán Viktor közölte, azért kell komolyan venni ezt a fenyegetést, mert Nyugat-Európában nemcsak fenyegetések, hanem terrorcselekmények történnek.

A bombafenyegetések legfrissebb fejleményeit ismertetve elmondta, dolgozik a Belügyminisztérium, nyomozati munkát végeznek, az állam jól vizsgázott, a helyén van, hamar úrrá lettek a fenyegetésből fakadó bizonytalanságon és káoszon.

Rámutatott arra, hogy korábban Szlovákiában és Bulgáriában is történtek hasonló események, ezért könnyen lehet, hogy ez nem magyar területen, hanem valami nemzetközi központban elkövetett bűncselekmény.

Orbán Viktor elmondta, a belügyminiszternek azt a felhatalmazást adta, hogy "kő kövön ne maradjon", addig menjenek, amíg meg nem találják azt a forrást, ahonnan a fenyegetések érkeztek.

A kormányfő elmondta, az élet visszatért a normális kerékvágásba, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy "egy bolond százat csinál", ilyen fenyegetések a napokban előfordulhatnak.

Hozzátette: abban maradtak a belügyminiszterrel, hogy ezekre az esetleges provokációkra is fel kell készülni.

Úgy összegzett, kézben tartják a dolgokat, és csütörtökön minden szülő, tanár és diák megtapasztalhatta, hogy biztonságban van.

Orbán Viktor kitért arra, hogy az európai terrorcselekmények tanulsága mindig ugyanaz: ha a migránsokat beengedtük volna Magyarországra, akkor itt sem csak terrorfenyegetések lennének, hanem terrorcselekmények, és nemcsak fenyegetnék az emberek életét, hanem el is vennék.

Ezért a legfontosabb téma a magyar jövő szempontjából és a magyar biztonság szempontjából a migráció: a migránsokat nem szabad beengedni - jelentette ki, rámutatva, hogy ez a kérdés a magyar politikában választóvonal.

A kormánypártok minden eszközzel elutasítják a migrációs paktumot, és nem hajlandóak beengedni migránsokat, bár vannak olyan politikai erők Magyarországon, akik a brüsszeli migrációs paktum végrehajtását követelik a magyar kormánytól - közölte.

Az Egyesült Államok új elnökének hivatalba lépése kapcsán Orbán Viktor azt mondta, Magyarország az amerikai elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, hanem visszatért a történelem főutcájára, "a nyugati világban mi vagyunk a többség".

A miniszterelnök kifejtette: nemcsak arról van szó, hogy nyert Donald Trump, aki jó időszakot hoz el Magyarországnak, hanem a győzelem után be is tartja, meg is csinálja, amit ígért.

Rámutatott: az intézkedései pontosan azok, amiket egyébként mi már megcsináltunk és ami miatt Magyarországot a baloldal és Brüsszel folyamatosan próbálta elszigetelni.

A Trump-féle intézkedések után nyugodtan mondhatjuk, hogy az elszigetelni kívánt Magyarország az elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, oldalra szorított, hanem "mi vagyunk a főáram", visszatértünk a történelem főutcájára - közölte.

"Mi vagyunk a mainstream a nyugati világban, mi vagyunk a többség" - fogalmazott, hozzátéve: az amit mondanak és amit az amerikaiak csinálnak, az a többségi álláspont.

A furcsaság az, hogy bár többségben vannak, de még mindig lázadni kell - mondta.

Ugyan Washingtonban megtörtént a váltás, de Brüsszelben nem, ott még a munkát el kell végezni, ott még lázadni kell, mert egyébként a brüsszeliek ránk fogják erőltetni azokat a dolgokat, amelyeket Amerikában éppen megszüntet az amerikai elnök - fejtette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor értékelése szerint jól dolgoztak az elmúlt időszakban a gyermekvédelem ügyében. "Házasság egy férfi, egy nő, bingó. Az apa férfi, az anya nő, bingó" - fogalmazott.

Kiemelte: az amerikai elnök tovább ment, és azt mondta, hogy két nem van, az ember vagy férfi, vagy nő. Ez még nincs benne a magyar alkotmányban - jegyezte meg, hozzátéve: van még dolog, de a pálya, amin haladunk, az amerikaiak, meg mi, az jól láthatóan egybeesik.

A miniszterelnök szerint még fontosabb, hogy az amerikai elnök elzárta a pénzcsapokat. A demokrata nagykövet távozása előtt még vagy 150-200 millió forintot szétosztottak a baloldali civil szervezetek és a baloldali média, a kormány ellen dolgozók között, de most ennek vége van, a guruló dollárok most már nem tudnak jönni Washingtonból - közölte.

Most már csak Brüsszelből jönnek - jegyezte meg, hozzátéve: ez még felháborítóbb, mert a magyarok befizetett pénzéből fordítanak ilyen rossz célokra.

Kijelentette: nem fogadható el, hogy a tagállamok által befizetett pénzeket arra fordítják, hogy valamilyen politikai erőt támogassanak valamelyik tagállamban.

Összegzése szerint a guruló dollárok ügye most már Washingtonból Brüsszelbe került. A kétfejű sárkány Soros-birodalom egyik fejét Washingtonban levágták, most a brüsszelit kell.

Kitért arra is, hogy harapófogóba fogták őket, egyik oldalról az amerikaiak, a másik oldalról meg a közép-európaiak. Nem vagyunk egyedül, a szlovákok pontosan azt csinálják, mint mi.

A lengyeleket elvesztettük, de ők majd vissza fognak térni, ez csak idő kérdése, jön vissza Babis és mindjárt megalakul az osztrák kormány. Ők mind azt gondolják, amit mi - mondta.

Kiemelte: az nem lehetséges, hogy Brüsszelből a baloldali liberális erőket támogassák a mi saját országainkban, Brüsszel ezt nem teheti meg, nem avatkozhat be.

Az is haszna Trump elnök győzelmének, hogy végre ki lehet mondani, miről szól a csata: a Brüsszelből nyakunkba ültetett bábkormány vagy nemzeti kormány. Ez volt a kérdés Amerikában is, liberális demokrata kormányzat vagy nemzeti kormány - mondta.

Orbán Viktor az Ukrajna által elzárt gázvezetékkel kapcsolatban elmondta: bár az ukránok "ki akarnak velünk babrálni", mi meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel.

Ugyanis, szemben a korábbi állapotokkal, amikor a gáz csak Ukrajnán keresztül tudott Magyarországra jönni, a nemzeti kormány kiépített egy kerülőutat déli irányból, sőt még "szlovák barátainknak" is tudunk gázt adni - emlékeztetett.

Felidézte, hogy a 2010-es évek elején hatalmas vita volt arról, miért építi meg a magyar kormány a szlovák-magyar gázvezetékrendszert. Most ha az nem lenne, akkor Magyarország is, meg Szlovákia is bajban lenne - jelezte.

Szerinte ugyanez lesz a Budapest-Belgrád vasútvonallal is: "majd lesz egy pillanat, amikor kiderül, hogy geostratégiai, biztonsági szempontból az a vasútvonal lesz a köldökzsinórunk".

Az energiára visszatérve hangsúlyozta: amit az ukránok csinálnak, annak következtében felmennek az árak, Magyarország is drágábban jut energiához.

Brüsszel szankciókat vezetett be a háború kitörésekor azért, hogy ezzel megsegítse Ukrajnát; ezt mi sosem támogattuk, de nem vétóztuk meg - emlékeztetett.

Kiemelte: Magyarország az elmúlt három évben 19 milliárd eurót, azaz 7500 milliárd forintot veszített az Oroszország elleni szankciók miatt. Ez iszonyú összeg, jóval több, mint amit az összes magyar ember egy évben jövedelemadóként befizet az államkasszába - figyelmeztetett.

Hozzátette, most napirendre került a szankciók meghosszabbítása.

"És én behúztam a kéziféket, és azt kértem az európai vezetőktől, hogy ezt értsék meg, hogy ezt nem lehet folytatni. Az nem lehet, hogy Magyarországgal fizettetik meg ilyen arányban a szankciók árát", Ukrajna meg "kibabrál" velünk - közölte.

Azt kérjük, hogy mondassák ki az ukránokkal: vissza fogják állítani a gázútvonalat. Ha az ukránok segítséget akarnak, például, hogy szankcionáljuk az oroszokat, akkor tessék újra kinyitni a gázútvonalat - jelezte.

Kérésként fogalmazta meg azt is, hogy az ukránok ne támadják mindenfajta féllegális, legális katonai eszközökkel azt az útvonalat, ahol most hozzuk a gázt, továbbá adjanak garanciát, hogy ezt a "piszkosságot", amit most csináltak velünk szemben a gázzal, ezt nem ismétlik meg az olajjal.

Hangsúlyozta: Ukrajna uniós tagjelölt, Szlovákia és Magyarország ellenben tagországok, Brüsszel ezért a mi érdekeinket kell, hogy képviselje.

Hozzátette, a brüsszelieket ezért arról próbálja meggyőzni, hogy ne Ukrajna érdekét képviseljék Magyarországgal szemben, hanem a közép-európai országok érdekét érvényesítsék Ukrajnával szemben.

"Ne minket akarjanak meggyőzni, hogy ne állítsuk meg a szankciókat, hanem az ukránokat győzzék meg, hogy biztosítsák a szankciók folytatásának a föltételét" - fogalmazott.

Azt mondta, szankciós fék nélkül előbbre jutna Magyarország és gazdasága.

Orbán Viktor elmondta, 2025-ös esztendő az előrelépésről fog szólni, fantasztikus év lesz, "olyan évet fogunk produkálni, ami régen nem volt". Hozzátette, a harmadik és a negyedik negyedévben már a négy százalékhoz közelíti majd a gazdasági növekedés "és megyünk fölfele" 2026-ra.

Hangsúlyozta: Magyarország kezében van az Oroszország elleni szankciók megállításának lehetősége, de ha ezt megtesszük, "leszakad ég meg föld Brüsszelben".

Felidézte: 2023-ban egy százaléknál kisebb mértékben, de csökkent a hazai bérek vásárlóértéke, ezt tavaly sikerült kijavítani egy tíz százalék közeli növekedéssel, és "2025-nek már arról kell szólnia, hogy hogyan lépünk előre".

Megemlítette, csaknem 900 ezer ember kapja az állampapírjai kamatát; "izmos középosztályunk van", százezerszámban mérhető azon családoknak a száma, ahol állampapírban elhelyezett megtakarítások vannak.

Hozzátette: mindez csak az összes magyar pénzügyi megtakarítás 12 százaléka, összességében nagyságrendileg 90 ezer milliárd forintnyi pénzügyi megtakarításuk van a magyar családoknak.

Orbán Viktor megemlítette, miközben a "károgó ellenzékiektől" azt hallani, hogy Magyarország Európa legszegényebb állama, a tartozások levonása utáni nettó megtakarítások terén, uniós összehasonlításban, a 13. helyen állunk.

Szólt arról is: decemberben 544 ezren látogattak meg hazai szálláshelyet, 212 ezren repültek külföldre, és csak az év végi hosszú hétvégén közúton, valószínűleg turisztikai céllal, 418 ezer hazai rendszámú jármű ment ki az országból.

Ez egy óriási szám - jelentette ki a kormányfő, arra bíztatva, hagyjuk abba ezt a "szerencsétlenkedést", hogy Magyarország Európa legszegényebb állama, "mert ez csak a kétségbeesést hozza", hiszen az országnak vannak komoly adui, mint a lakosság pénzügyi megtakarítása.

Van erő az országban - fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, a kormány döntése alapján az egyéni vállalkozók kedvezményes adózásának mértékét 12-ről 18 millió forintra emelik, munkáshitel indult, valamint a Demján Sándor Program.

Dolgozni kell a kormánynak, nem külföldre mutogatni, nem az ukránokról beszélni, nem a szankciókról, azzal majd együtt élünk, ha elég erősek leszünk hozzá, akkor meg is akasztjuk, és kitöröljük a szankciós rendszert az európai gazdaságpolitikából - jelentette ki.

Az öt évvel ezelőtt kitört koronavírus-járványról szólva megemlítette, köszönet illeti az akkor hivatalban lévő, egészségügyért felelős tárcavezetőt, mert Kásler Miklós volt az, aki minden európai minisztertársát megelőzően riasztotta a kormányt.

