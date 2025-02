Orbán Viktor: A mi célunk, hogy Magyarország a változások nyertese legyen

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Brüsszelben tárgyalást folytat Mark Rutte NATO-főtikárral – erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kétoldalú megbeszélésről a NATO hivatalos honlapján is bejelentést tettek.

2025. február 3. 11:52

Havasi Bertalan azt MTI-vel közölte azt is, Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos brüsszeli ülésén is február 3-án. Az EU állam- és kormányfői a brüsszeli Egmont-palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkaebédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pedig részt vesz az aznapi munkavacsorán – olvasható az Európa Unió Tanácsának honlapján.

A decemberi EU-csúcs óta nagyot fordult a világ. A mi célunk, hogy Magyarország a változások nyertese legyen. Akkor is, ha ez a brüsszeli bürokratáknak nem tetszik – fogalmazott a brüsszeli látogatása kapcsán közösségi oldalán a miniszterelnök. A magyar kormányfő legutóbb 2024 nyarán folytatott bejelentett módon kétoldalú tárgyalást a NATO-főtitkárral, aki ekkor még Jens Stoltenberg volt.

MTI