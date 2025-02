Egy bizonyítás körvonalai - új darab a Centrálban

Február 8-án lesz az Egy bizonyítás körvonalai premierje a budapesti Centrál Színházban, melyben Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia balesetük óta először állnak újra együtt színpadra, ismét apa-lánya szerepben. David Auburn Pulitzer- és Tony-díjas drámájában egy új matematikai felfedezés alapvető kérdéseket vet fel. Ki az őrült és ki a zseni? Kiben bízhatunk? A darab - melyből John Madden készített filmet Sir Anthony Hopkins és Gwyneth Paltrow főszereplésével - , a XXI. század legtöbbet játszott Broadway előadása volt. Egyszerre szól a felnőtté válásról, a női emancipációról és a szerelemről. Puskás Tamás rendezésében Balla Esztert és Puskás Dávidot is színpadon láthatja majd a közönség.

2025. február 3. 16:27

„Kihívás ez a szerep számomra, ugyanakkor nagy öröm megküzdeni vele. Korábban nem igazán játszottam hasonló előadásban, ami ennyire színészközpontú volt. Nagyon jó hangulatban telnek a próbák, ahol a színész is alkotótársként vesz részt a próbafolyamatban, valódi közös munka folyik. Ilyen szeretetteljes légkörben igazán hatékonyan, kreatívan és termékenyen lehet dolgozni.” – nyilatkozta az új szerep kapcsán Szász Júlia.

„Puskás Tamás hatalmas felkészültséggel, csillogó örömmel és szenvedéllyel adja át nekünk ezt a szép, drámai történetet. Ha csak a felét sikerül ennek a lelkesedésnek átültetni belénk, már van értelme megnézni ezt az előadást! Nagyon hasznos nekünk, színészeknek, mikor olyan rendezővel dolgozhatunk, mint Tamás, aki ilyen erős hátszelet tud fúj a vitorlánkba, hogy aztán hasíthassuk a vizet. Az pedig külön öröm a számomra, hogy ismét együtt dolgozhatok Julikával.” – tette hozzá Horváth Lajos Ottó.

Hatalmas szülő árnyékában, hogyan bizonyíthat a gyerek? Csak bizalmat kérhet. Ahogy a szerelem se lát a jövőbe, csak a bizalom táplálja. Ez ad esélyt minden kezdőnek. Catherine éveken át gondját viselte ragyogó szellemű, de labilis apjának, a zseniális matematikusnak. A halála után egyedül marad fájdalmával, apja jegyzeteivel és a kérdéssel: mit kezdjen önmagával. Nővére, Claire, úgy érzi, kezébe kell vennie húga sorsának irányítását, és feltűnik Tom, az apa egykori tanítványa, aki az öreg jegyzeteit tanulmányozza. Miközben Catherine egyre jobban megismeri Tomot, és megtudja Claire terveit, a lehető legnyugtalanítóbb problémával kell megküzdenie: vajon mennyit örökölt apja őrültségéből vagy éppen zsenialitásából?

David Auburn darabja a New Brunswick-i George Street Playhouse felkérésére, színházi fejlesztés eredményeként született. A premier 2000-ban az Off Broadway-on volt, ahonnan hamarosan átkerült a Broadway-re. Ott 917-szer adták elő, így jelenleg ez a XXI. század legtöbbet játszott Broadway előadása. A mű 2001-ben a legjobb drámának járó Pulitzer- és Tony-díjat is elnyerte. A darabot John Madden vitte filmre 2005-ben Bizonyítás (Proof) címmel Sir Anthony Hopkins és Gwyneth Paltrow főszereplésével.

Az Egy bizonyítás körvonalai premierje február 8-án lesz a budapesti Centrál Színházban Puskás Tamás rendezésében, Szász Júlia, Horváth Lajos Ottó, Balla Eszter és Puskás Dávid főszereplésével. A díszlettervező Bagossy Levente, a jelmeztervező Kovács Andrea, a világítástervező pedig Friedrich Gergely.

