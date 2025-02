A Soros-hálózatot fel kell számolni

Szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik külföldről fogadnak el pénzt a magyar politika befolyásolására - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. "Ki kell őket söpörni", ennek véget kell vetni. "Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni" - fogalmazott Orbán Viktor.

2025. február 7. 11:26

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2025. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

"Ki kell őket söpörni", ennek véget kell vetni. "Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, ezt most kell megtenni, amikor az "amerikai elnök megindult".

Hangsúlyozta: az Amerikából érkező összes pénzt nyilvánosságra kell hozni, és szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik azt fogadják.

"Nem lehet elfogadni külföldről érkező pénzt a magyar politika befolyásolása érdekében" - jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ennek jogilag érvényt fognak szerezni, és akik ebben közreműködnek, azoknak jogi következményekkel kell szembenézniük a jövőben.

Azt mondta, most végre egy olyan időablak nyílik ki, amikor a szuverenitást legnagyobb értéknek elfogadó kormány van Amerikában és Magyarországon is.

Ők most csinálják azt, amit mi itt már 15 éve építünk, most van az a pillanat, amikor ezekkel a nemzetközi hálózatokkal le kell számolni, ki kell őket söpörni, jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket - közölte.

Azt valószínűsítette, hogy "ez nem lesz kis munka", nagy vita várható, "sivítozás, sipákolás lesz". Ugyanakkor "ezt a munkát el kell végezni, a magyar szuverenitást meg kell védeni" - jelentette ki.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy három forrásból - a Soros alapítványoktól, az amerikai kormányzattól és Brüsszeltől - is kaptak pénzt magyarországi civil szervezetek, NGO-k azzal a céllal, hogy a baloldali témákat erőltessék, ezzel erősítsék az ellenzéki pártokat és buktassák meg a kormányt.

Emlékeztetett: az amerikai elnök úgy döntött, nyilvánosságra hozza, az amerikai kormányzati szervek kiknek és mennyi pénzt juttattak az elmúlt években.

"Az történt, hogy a liberális globális elit az amerikai költségvetést és az amerikai kormányzatot arra használta, hogy az ő céljait, pénzügyi és ideológiai céljait az amerikaiakkal finanszíroztassa az egész világon. Ezt persze segélynek állították be, de valójában egy politikai befolyásolási eszközről van szó" - mondta.

Kiemelte: a kedvezményezett szervezetek kaptak pénzt egyfelől a Soros alapítványokból, másfelől az Egyesült Államok kormányzati költségvetéséből is, ebből a pénzből végezték a "közösségromboló, migrációt támogató, családellenes, genderőrületeket finanszírozó" tevékenységeket az egész világon. Magyarországon még annyival bonyolultabb a helyzet, hogy "egy harmadik pénz is beesett", mert Brüsszel is támogatja ezeket a célokat - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta azonban, hogy ezeknek a szervezeteknek Magyarországon senki nem adott felhatalmazást arra, amit tesznek.

Ők azt mondták magukról, hogy nem vesznek részt a politikában, de kifejezetten csak olyan témákat támogattak, amelyek a baloldali pártokhoz kötődtek. Tehát arra kapták a pénzt, hogy ezeket a témákat erőltessék, ezzel erősítsék az ellenzéki pártokat és buktassák meg a kormányt - összegzett a miniszterelnök.

"A magyar nyelv az ügynök szót elhasználta a komcsi időkben, de valójában az amerikai szóhasználatban ezek az emberek ügynökök, tehát nem a saját hazájukat szolgálják, hanem pénzt fogadnak el egy másik hatalomtól azért, hogy a másik hatalom által meghatározott célokat, eszméket, programokat képviseljenek" - fogalmazott.

Példaként említette a Politico nevű újságot, amely Brüsszelben, a Soros-alapítványtól és az amerikai költségvetéstől is kapott pénzeket, eközben egyfolytában "ekézte" Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, ellenben a magyar ellenzék fölbukkanó jelöltjeit fölírták "mindenfajta imázsépítő listára".

A legtehetségesebb, legígéretesebb politikusok nevű kategóriában építik fel ezeket a karaktereket, ismertté teszik őket, próbálják elfogadtatni, közkedveltté tenni a nemzetközi térben és Magyarországon is - közölte, Márki-Zay Pétert és Magyar Pétert példaként említve.

Úgy fogalmazott: a "Trump-tornádó", mint "tisztító szél" söpör most végig, kiderülnek a tények, az összeesküvés-elméleteket kedvelők pedig most nagy bajban vannak, új elméleteket kell kitalálniuk, "mert a régiek igaznak bizonyultak".

Erre példaként Orbán Viktor a migráció ügyét hozta, amiben mindig tagadták, hogy létezik Soros-terv, az elmúlt kilenc évben mégis kilencmillió illegális migráns érkezett Európába az ebben leírtaknak megfelelően, és aki ezt támogatta, mind kapott pénzt.

"Nem mondom, hogy összeesküvés, de egy sötét dologról beszélünk. Különböző pénzügyi források - Brüsszel, Soros-alapítvány, amerikai költségvetés - célzottan politikai szándékból nagy összegeket juttattak be egyes országok politikai életébe" - fogalmazott.

Azt mondta, ilyen pénzekből finanszírozzák most a kormányellenes mozgalmakat Szerbiában és Szlovákiában, és ugyanezt akarják Magyarországon is.

Orbán Viktor arról is beszélt: a magyar kormány arra készül, hogy az amerikaiakkal kössön egy "tekintélyes méretű" gazdasági megállapodást, erről Donald Trump elnökkel már a megválasztása előtt megállapodtak.

Erre - mint mondta - részben azért van szükség, mert értékelése szerint a demokraták a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokban romboltak, bizonyos egyezményeket nem újítottak meg, bizonyos szankciókat vezettek be, utazási nehézségeket támasztottak. Hozzátette azonban: nemcsak a múltat kell orvosolni, hanem perspektívát, jövőt is kell nyitni.

A demokraták kormányzása idején ugyanis a kínai befektetések mértéke Magyarországon megelőzte az amerikait, ami példátlan a korábbi évekhez képest - jelezte a miniszterelnök, kifejezve reményét, hogy a megkötendő gazdasági megállapodás ezt a bajt is orvosolja.

Az európai uniós migrációs paktum ellen nem lehet észérvekkel fellépni, fel kell lázadni - jelentette ki Orbán Viktor a rádióinterjúban.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarország az "első lázadó", amiért naponta egymillió dolláros büntetést kell fizetnie. Megjegyezte ugyanakkor, hogy még "mindig akkor jövünk ki olcsóbban, ha ezt kifizetjük, és nem engedjük be a migránsokat".

Felhívta a figyelmet arra: most Lengyelország is föllázadt, bejelentette, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot, de mivel az ottani kormány liberális, őket nem büntetik meg ugyanazért, amiért a magyarokat igen.

Hozzátette: az olaszok után a németek is bejelentették a lázadást, de annak ellenére, hogy a legnagyobb ellenzéki párt - amelyiknek jó esélye van arra, hogy megnyerje a két hét múlva esedékes német parlamenti választást - elutasítja a brüsszeli migrációs szabályokat, és a német nép 70 százaléka egyetért ezzel, a parlamentben ezt leszavazták.

Ez nem egyszerűen migrációs, hanem demokráciaprobléma is - értékelt, reményét fejezve ki ugyanakkor, hogy a választásokon a németek ezt "ki tudják igazítani".

A kormányfő arról is beszélt, hogy hatszázezer idős ember számára teremt lehetőséget a vidéki otthonfelújítási program kibővítése és elérhetővé tétele a nyugdíjasok számára is.

Ismertette: Magyarországon 2900 ötezer lakosúnál kisebb település van, amelyeken 420 ezer nyugdíjas háztartás működik. Az idősek egy része özvegy, egy része még házasságban él, tehát "nyugodtan mondhatjuk", hogy az otthonfelújítási program kibővítése 600 ezer ember számára teremt lehetőséget - jelezte. Hozzátette, ha egy nyugdíjas egy ilyen településen takarékosabbá akarja tenni az energetikai rendszerét, ki akarja bővíteni vagy csak szépíteni, komfortosabbá akarja tenni az otthonát, akkor kaphat a magyar kormánytól 3 millió forintot erre a célra, és további 3 millió forint hitelt vehet fel. Így összesen maximum 6 millió forintról van szó - jelezte.

A kormányfő kiemelte: a jobboldali kormány nem úgy tekint a nyugdíjasokra, mint segítségre szoruló idős emberekre - bár ebben is van igazság - , hanem úgy, mint "akiknek azt köszönhetjük, hogy mi most itt vagyunk, akik fölépítették az országot, akik megtartották az országot, akik értünk és miattunk dolgoztak".

Megjegyezte: ebben van egy mély, keresztény érzés is. A "mi fejünkben" ott van az a gondolat, hogy az élet nem más, mint egy szövetség a valaha éltek, a most élők, és a megszületendők között, és ebben az idősek kulcsszerepet játszanak. A nyugdíjasok támogatásában tehát "az elismerés motiválja a jobboldali kormányokat". Ezért amikor van gazdasági lehetőség a nyugdíjasok irányába bővíteni valamit, ami korábban nekik nem volt elérhető, az "természetes gondolat" a kormány számára - tette hozzá Orbán Viktor.

Köz��lte: a magyar kormány minden évben megnyerte a 13. havi nyugdíj érdekében folytatott csatákat, így történt ez az idei évben is.

Azt mondta, folyamatosan visszatérő brüsszeli ajánlás már évek óta, hogy a 13. havi nyugdíjat el kell törölni, a nyugdíjrendszert át kell alakítani, aminek a vége mindig az, hogy a pénzt adják oda inkább valaki másnak.

Általában ennek a láncnak a végén mindig spekulánsok, üzletemberek, pénzemberek, bankok, "meg ilyenfajta népség van". A dolog mindig arról szól, hogy kevesebb pénzt az embereknek, több pénzt a bankoknak, meg a pénzügyi befektetőknek - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: ez a logika, ha meg akarjuk fejteni a brüsszeli politika lényegét.

"Mi ennek ellenállunk"- jelentette ki, rámutatva: az idén is megnyerték ezt a csatát, mert a 13. havi nyugdíjat nem tizenkét egyenlő részben utalják ki, hanem egy összegben.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy sikeresek az idén elindított programok: a falusi otthonteremtési támogatásról pozitív visszajelzések érkeznek, és a munkáshitelt eddig lassan tízezren igényelték. Hozzátette: a Demján Sándor Program keretében a különböző pályázatokra ezrével jönnek a jelentkezések.

A baloldal a falut, mint életközösséget, életformát, a múlthoz sorolja, mondván, "nem trendi dolog falun lakni" - mondta, hangsúlyozva: ezzel szemben a kormány szerint a falu a jövő legvonzóbb életformája, ahol igazán minőségi életet lehet élni, ezért olyan intézkedéseket hoznak, amelyek megerősítik ezt az életformát.



