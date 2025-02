Orbán Viktor: 2025 a gazdasági és a politikai áttörés éve lesz

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédével vette kezdetét hétfőn az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A kormányfő felszólalása után képviselői esküt tesz Csábi Krisztina, a dombóvári időközi választások fideszes győztese. A tervek szerint megválasztják a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának egy tagját, valamint a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának új elnökét és tagjait is. Az ülésnap végén másfél órában interpellációk hangzanak el.

2025. február 24. 14:03

ebruár 24-én, hétfőn indult az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelynek első napján mandátumigazolás, határozathozatal, interpellációk és azonnali kérdések is elhangzanak. A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy hét helyett, hat ellenzéki frakció maradt a magyar parlamentben. Csárdi Antal távozásával négy főre csökkent az LMP frakciója, ami a képviselőcsoport automatikus megszűnését jelentette. Ungár Péter és a zöldpárti képviselőcsoport tagja így már biztosan nem vitázhatnak a miniszterelnökkel. A hétfői eseményen Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke sem lesz jelen, miután térdsérülés miatt egy orvosi beavatkozáson kell átesnie.

Orbán Viktor: Európa legnagyobb adócsökkentési programja jön

A Széchenyi Kártya Programon keresztül kedvezményes kamatú hitelt biztosítanak, a kkv-k számára százmilliárd forintos tőkeprogramot indítottak, valamint döntöttek a beruházásélénkítő programról is. A hazai tulajdonú mikro, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseit 50 százalékkal támogatják. Felsorolásában megemlítette, hogy elindítottak egy 350 milliárd forintos exportélénkítő hitelprogramot, míg az áfa alanyi adómentességét emelték. Döntöttek a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázásáról két lépésben. Az emelés egy gyerek esetén 20 ezer, két gyereknél 80 ezer, három gyereknél 200 ezer forintot vonhatnak le a szülők adójából. A csed és a gyed után jövedelemadót sem kell fizetni. 2025 októberében minden háromgyermekes édesanya fizetése adómentessé válik.

A kétgyermekes anyák jövedelemadó-mentességének bevezetését lépcsőzetesen hajtják végre. A döntés 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekeseket érinti, majd a 40-50 év közöttieket, 2028-tól az 50-60 közöttiek, míg 2029-ben a 60 év felettieket. Orbán Viktor Európában példa nélkül intézkedésnek nevezte a döntéseket. „Ez Európa legnagyobb adócsökkentési programja, ami óriási kiadás a költségvetés számára” – fejtette ki az államfő hozzátéve, hogy megvizsgálták a döntéseket, és megállapították, hogy Magyarország meg tudja csinálni.

Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb

Orbán Viktor felszólalása nem kezdődött zökkenőmentesen. Kövér László, Országgyűlés elnöke türelmet kért, ameddig „a megvadult képviselő urat” megfosztottak attól, hogy ne zavarja az ülést. „Engem nem zavar. Régi igazság: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – reagált a kormányfő, a közvetítésben nem látható hangoskodó képviselőre. A miniszterelnök ezután ismertette a kormány döntéseit. Mint mondta, elindították a munkáshitelt, a beérkezett igénylések száma meghaladja a tízezret, és ez folyamatosan emelkedik.

„Ma Magyarországon az a fiatal, aki a munkát választja és dolgozni kezd, 25 éves koráig nem fizet személyi jövedelemadót, és hozzájuthat egy kamatmentes életkezdési hitelhez is” Hozzátette, hogy vidéki otthonfelújítási program indult, így az ötezer főnél kisebb településeken élők számára is, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatással, sőt már a nyugdíjasok is részt vehetnek benne. Meghosszabbították az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes áfát, valamint megindították a lakhatási tőkeprogramot is, amelynek köszönhetően évente tízezer plusz új lakás épülhet.

A nyugdíjpénztári megtakarításokat otthonteremtésre és felújításra is használhatják az emberek. A miniszterelnök felidézte, hogy 2025-ben a SZÉP-kártyára érkező juttatások bizonyos százaléka otthonfelújításra is használható, miközben a munkáltatók lakhatási támogatást adhatnak a dolgozóknak. Budapesten legalább 12 ezer diák számára építenek új kollégiumot, amelyet 18 ezerre emelhetnek a jövőben.

hirado.hu