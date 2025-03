Brüsszel kétszínűen viselkedik

"Az Európai Uniónak szüksége van frissességre, új lendületre, új erőre, és ezt a Nyugat-Balkánról tudjuk megkapni. Ezért ma az a helyzet, hogy az EU-nak sokkal inkább érdeke a nyugat-balkániak csatlakozása, mint fordítva" - vélekedett a külügyminiszter.

2025. március 4. 02:00

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Timcho Mucunski észak-macedón külügyi és külgazdasági miniszter (b) tárgyal Budapesten, a minisztériumban 2025. március 3-án. MTI/Kocsis Zoltán

Brüsszel és több tagállam is kétszínűen viselkedik az Európai Unió bővítésének kérdésében, ez pedig a blokk vonzerejének gyengülésével járhat a Nyugat-Balkánon, így a Magyarországhoz hasonlóan szintén békepárti Észak-Macedóniában is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az észak-macedón kollégájával, Timcho Mucunskival közösen rendezett sajtótájékoztatóján az EU nyugat-balkáni bővítését is fontos eszköznek nevezte a kontinens gazdasági helyzetének javítására.

"Az Európai Uniónak szüksége van frissességre, új lendületre, új erőre, és ezt a Nyugat-Balkánról tudjuk megkapni. Ezért ma az a helyzet, hogy az EU-nak sokkal inkább érdeke a nyugat-balkániak csatlakozása, mint fordítva" - vélekedett.

"Azt is látjuk, hogy az Európai Unió több tagországa rendkívül kétszínűen viselkedik ebben a kérdésben, ez a kétszínűség pedig képes az Európai Unió vonzerejének és hitelességének lerombolására a Nyugat-Balkánon. És mi ezt szeretnénk megakadályozni" - tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy az EU-s vezetők jó ideje a csatlakozási folyamat érdemalapúságát hangoztatják, amivel Magyarország is egyetért, de akkor ezt az alapelvet minden esetben alkalmazni kell.

"És pusztán az a tény, hogy egy ország háborúban áll, nem vehető számításba érdemként az integrációs folyamatban"

- húzta alá.

A miniszter ezután megerősítette, hogy hazánk teljes erővel támogatja Észak-Macedónia európai uniós csatlakozását, ezért cselekvési tervet írtak alá az ezen folyamattal kapcsolatos tudásmegosztásról.

"Az az érdekünk, hogy Észak-Macedónia minél előbb tagja legyen az Európai Uniónak" - szögezte le.

Illetve üdvözölte, hogy 2010 óta hétszeresére nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, és most is tárgyaltak arról, hogy miként lehetne még több magyar vállalatot bevonni a nyugat-balkáni államban zajló infrastruktúra-fejlesztési programokba.

"A nyitottság mind a két oldalról megvan, tehát a gazdasági együttműködésünk is szép jövő előtt áll"

- mondta.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy sorsdöntő időszakban került sor a találkozóra, ugyanis a Nyugat új, békepárti vezetőt kapott Donald Trump amerikai elnök személyében, s így minden korábbinál nagyobb az esély az ukrajnai háború lezárására.

"Persze baj is van bőven, ezt a bajt Európa háborúpárti vezetői testesítik meg, akik azt vették a fejükbe, hogy mindenképp megakadályozzák Donald Trumpot abban, hogy tető alá hozza a békemegállapodást. Ugye Londonban is egy ilyen összejövetelt láttunk, egy Trump- és békeellenes összejövetel volt ez, amit összehívtak az európai vezetők Londonba, ahol ők úgy döntöttek, hogy a háborút Ukrajnának folytatnia kell, akkor is, ha ez újabb halottakkal jár, újabb pusztítással jár, újabb nagy veszélyekkel jár az eszkaláció terén például" - jelentette ki.

"Magyarország Észak-Macedóniával együtt a béke pártján áll. Támogatjuk Donald Trump erőfeszítéseit a béke megteremtése érdekében, támogatjuk az amerikai-orosz tárgyalások sikerét is, hiszen világosan látjuk, hogy a békét csak egy amerikai-orosz megállapodás hozhatja vissza-Közép Európába" - mondta.

Ennek kapcsán pedig emlékeztetett, hogy a két ország egyaránt támogatta az amerikai békejavaslatot előző héten az ENSZ-ben, mivel ez volt "az egyetlen észszerű, reális békehatározat".

"Nemcsak az észak-macedónok és a magyarok érdeke a béke, hanem minden európai emberé, ugyanis a fejlődésnek, a versenyképesség javításának a természetes közege is a béke" - jegyezte meg.

MTI/hirado.hu