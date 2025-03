A felbérelt agit. prop. központok leleplezése megkezdődött

Rá kell mutatnunk, hogy a tengerentúli politikai fordulat után, a Soros-hálózat mindent meg fog tenni azért, hogy Európába, azon belül is Brüsszelbe mentse át székhelyét, immár az Unió központjából irányítva magyarországi lerakatának kártékony, hazánk szuverenitását sértő tevékenységét! - rögzíti Vejkey Imre.

2025. március 5. 19:56

Az Egyesült Államok korábbi elnöksége, a Biden-adminisztráció világszerte dollármilliókat költött arra, hogy pénzelje a liberális ideológiát terjesztőket. Vejkey Imrét, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezető-helyettesét kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, az amerikai befolyásszerzés fedőszerve a névlegesen humanitárius segélyszervezetként létrejött USAID volt, amely Magyarországon is álcivil szervezeteket, médiafelületeket, aktivistákat és politikai aktorok sokaságát bérelte fel, hogy külföldi beavatkozás segítségével megbuktassa a magyar kormányt. A kommunizmus évtizedeiben ezt úgy hívták volna, hogy felforgatás, néhol a hazaárulás szó is elhangzott volna. Miért más, hogy a proletárdiktatúra helyett most demokráciában élünk?

Marx amikor kigondolta a proletárdiktatúra új rendjét, „csak” az emberi lélekről, továbbá az emberi szabadságról feledkezett meg. Alapvető tévedése pedig maga a materialista világnézet volt! Világnézetét téves axiómából, kizárólag az ész alapján vezette le, holott tudjuk, az észnek szüksége van a hitre, különben nem tud igazán kiteljesedni! Tudjuk azt is, hogy önmagában a tudomány nem váltja meg az embert! Az ember megváltásához személyes Megváltó kell, aki a megtestesült Jézus Krisztus, aki a szeretete által megváltotta a világot!

A Biden-adminisztráció liberál-marxizmusa mindezeket az alapvető igazságokat elvetette és marxi proletárdiktatúra nézeteit kényszerítette a világra, megspékelve azt a különböző devianciák alapértékre emelésével! De az Írásból tudjuk, hogy az a kő, amit az építők elvetettek, mégis szegletkő lett! Ehhez kellett Amerikában a 2024. november 5-i elnökválasztás, ahol Donald Trump elsöprő sikert ért el, amely alapján 2025. január 20-án esküjét letéve, az USA 47. elnöke lett!

A beiktatása után pedig Trump nem habozott, azonnal nekilátott a „mélyállam” felszámolásának! Így dőlt ki az USAID csontváza is a szekrényből, mely mára a nyugati világ legnagyobb korrupciós botrányává nőtte ki magát!

– Soros György, az Open Society Foundations atyja is 2016 és 2023 között 89,5 millió dollárt költött el olyan magyarországi szervezetek támogatására, amelyek jelentős része most is belpolitikai aktivitást mutat. Miért nem lehet a demokráciával összeegyeztetni azt, ha külföldi, tehát magyarellenes érdekek álcázott támogatására hungarofób propagandistákat bérelnek fel?

Az európai közélet időről időre szembesült a baloldali-liberális elit befolyásolási kísérleteivel! Az Orbán kormány 15 év óta szakadatlanul azért dolgozik, hogy Hazánk ne legyen idegen hatalmi játszmák színtere!

Trump elnök a beiktatása után nyomban, az egész világ előtt láthatóvá tette, hogyan próbáltak irányítás alatt tartani globalista érdekcsoportok más országokat, köztük Magyarországot!

Látniuk kell, hogy a napvilágra került tények alapján mi is nyomban cselekedtünk, elrendelve az ügy magyar vonatkozásának kivizsgálását! A kifizetett politikai korrupciós források feltárása érdekében pedig kormánybiztos került kinevezésre, a későbbiek folyamán pedig kialakításra kerül a kapcsolódó jogi szabályozás is!

Az USAID tevékenységének megakasztása ugyanakkor nem jelent garanciát arra, hogy az álcivil szervezetek, a megfizetett politikai és közéleti szereplők forrás nélkül maradnának. Egyrészt Brüsszeltől remélnek segítséget. Erre a törekvésre láttunk is már példát, nemrég ugyanis hatvanhárom NGO fordult hozzájuk segítségért.

Másrészt a Soros-birodalom pedig az Open Society Foundations közreműködésével folyamatosan jelentős összegeket juttat hazánkba, legfőképp kormányellenes szervezeteknek. Nem engedjük, hogy a jövőnket eladják a nyugati globális érdekeknek!

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a magyarokra ne kényszeríthesse rá nyugat a deviáns liberál-marxizmusát! Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a magyarok külföldi nyomásgyakorlás nélkül, szabadon dönthessenek saját életükről.

- A szélsőség már ezekben a napokban a sajtószabadság megsértéséről hangoskodik? Minthogy sokaknak az egzisztánciáját veszélyezteti, ha Washington elzárja a pénzcsapot, elhúzúdó hisztériakeltésre számíthatunk. Mi lehet ennek az ellenszere?

Az, hogy rámutatunk arra, amit eddig hétpecsétes titok volt, de amit Donald Trump és Elon Musk jóvoltából megtudhattuk, hogy a Biden-adminisztráció világszerte dollármilliókat költött arra, hogy azokat pénzelje, akik a liberális ideológiát terjesztik, és segédkezni tudnak abban, hogy a velük nem egy nótát fújó kormányokat megbuktassák. Fedőszervük, az eredetileg humanitárius segélyszervezetként létrejött USAID 6200 újságírót és 707 médiumot támogatott ebből a célból, szerte a világon, így Magyarországon is.

Álcivil szervezetek, médiafelületek, aktivisták és politikai aktorok sokaságát bérelték fel idehaza is arra, hogy külföldi beavatkozás segítségével megbuktassák a demokratikusan megválasztott magyar kormányt.Rá kell mutatnunk, hogy komplett politikai- és médiakorrupciós hálózatot működtettek, amelyen keresztül, gátlástalan és sorozatos támadást intéztek Magyarország szuverenitása ellen!

Rá kell mutatnunk, hogy a USAID-en túl, a felforgató tevékenységet finanszírozó Soros György, az Open Society Foundations atyja, pedig 2016 és 2023 között nem kevesebb mint 89,5 millió dollárt, azaz 34,5 milliárd forintot költött el olyan magyarországi szervezetek támogatására, amelyek jelentős része mind a mai napig belpolitikai aktivitást mutat.

Az eddigi információk alapján, a Soros féle támogatási lista első 30 helyezettje az összes Magyarországra utalt Soros-pénz 93%-át kapta meg!

Rá kell mutatnunk, hogy ezen listán, olyan közismerten kormányellenes fedőszervek szerepelnek, mint a Közép-európai Egyetem (CEU – 2. helyen), Civil Kollégium Alapítvány (3. helyen), Magyar Helsinki Bizottság, Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), Transparency International, Ökotárs Alapítvány!

Rá kell mutatnunk, hogy az előkelő 4. helyen ott van Budapest Főváros Önkormányzata is, a maga 3,3 millió dolláros, azaz közel 1,3 milliárd forintos juttatásával!

Rá kell mutatnunk, hogy a tengerentúli politikai fordulat után, a Soros-hálózat mindent meg fog tenni azért, hogy Európába, azon belül is Brüsszelbe mentse át székhelyét, immár az Unió központjából irányítva magyarországi lerakatának kártékony, hazánk szuverenitását sértő tevékenységét!

Annak érdekében, hogy még több dologra is rá tudjunk mutatni, László András kormánybiztos ma már Amerikában kutat, hogy feltárja a korrupciós hálózat magyarországi ra átnyúló részét! Peter Marocco, a külföldi segélyekért felelős igazgató pedig ma elmondta, hogy a USAID teljes átvilágítására 90 napot kapott Donald Trump elnöktől, így 2025. április 20-ig minden dokumentumot nyilvánosságra fognak hozni. Teljes transzparenciát ígért nem csak a magyarországi, hanem minden USAID-es projekt ügyében.

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Molnár Pál

Gondola