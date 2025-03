Brüsszelből érkező korrupt források

A kormányfő kifejtette: korrupt dollárok nemcsak az Egyesült Államokból érkeztek, hanem Brüsszelből is a magyar közvélemény befolyásolására. Ennek a felderítését is el kell kezdeni - jelentette ki.

2025. március 7. 09:05

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a brüsszeli Közmédia Központban 2025. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Brüsszelből érkező korrupt források felderítését is el kell kezdeni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott interjúban.

A kormányfő kifejtette: korrupt dollárok nemcsak az Egyesült Államokból érkeztek, hanem Brüsszelből is a magyar közvélemény befolyásolására. Ennek a felderítését is el kell kezdeni - jelentette ki.

Rámutatott: Brüsszelből is fizettek embereket Magyarországon azért, hogy ne a magyar kormány, ne a magyar nép és ne a magyar referendumokon kialakított közvéleményt képviseljék, ne ez érvényesüljön, hanem az, amit Brüsszel akar.

Ez azért felháborítóbb, mint az amerikai, mert a brüsszeli pénz még ráadásul a mi pénzünk is, az általunk befizetett pénzből küldtek vissza arra, hogy befolyásolják és megváltoztassák a magyar kormány álláspontját például a rezsicsökkentés ügyében - jegyezte meg.

Jelezte: húsvét körül megszülethetnek azok a jogszabályok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Megjegyezte, hogy a "harmadik kassza" a Soros-hálózaté, amelynek a pénzáramait ugyanígy fel kell majd deríteni.

Nincs észszerű alapja a többi uniós tagállam álláspontjának

Nincs észszerű alapja annak az álláspontnak, amelyet a többi 26 európai tagállam a magáévá tesz az ukrajnai háború folytatásával kapcsolatban - hangsúlyozta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

A közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva Orbán Viktor emlékeztetett, "Mi mindig azt mondtuk, hogy legyen béke, három éve mondjuk ezt".

A magyarok nem bírják el a következményeit egy ilyen háborúnak, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen - jelentette ki, hangsúlyozva, a másik 26 uniós tagállam "ellenstratégiájának" lényege, hogy "ne béke legyen, hanem rávegyék az ukránokat, meg magukat is, hogy van értelme folytatni a háborút" az Egyesült Államok nélkül is.

Ha ezt végig viszik az európaiak, az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem új dolog", hogy Magyarország és a többi 26 tagállam között a háború és béke dolgában véleménykülönbség van, ezt eddig sikerült áthidalni, de ez most már az Egyesült Álamok és az általa vezetett "békepárti országok csoportja" és a 26-ok között áll fenn arról, hogy "folytassuk a háborút vagy legyen béke".

MTI