Új vezetőség az IKSZ élén

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos tisztújítást tartott, melynek eredményeként új vezetés került a szervezet élére.

Az IKSZ elnöki tisztségét a jövőben Halmay Gábor, eddigi ügyvezető alelnök tölti be, aki 2019 óta Veszprémben egyéni önkormányzati képviselőként is aktív szereplője a politikai életnek.

Az elnöki posztról 10 év után távozó Nacsa Lőrinc méltatta az IKSZ eddigi munkáját, és az új vezetőségnek sikeres munkát kívánt a jövőben. A leköszönő elnök számára Halmay Gábor átadta a frissen megalapított Fiatalok a Keresztény Európáért-díjat, elismerve az elmúlt évtizedek aktív ifjúságpolitikai munkáját. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkárként továbbra is aktívan segíti a szervezet munkáját.

Az új elnökség célja, hogy az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tovább erősítse szerepét a közéletben, és új impulzusokat adjon a fiatalok politikai aktivitásának. Az IKSZ számára kiemelt feladat lesz a szervezet fejlesztése, a munkacsoportok, programok és rendezvények megújítása, valamint a külső kommunikáció, amelynek részeként az aktív jelenlétet célzó közösségi media felületek használata is előtérbe kerül. Az IKSZ prioritásai közé tartozik a nemzetközi kapcsolatok ápolása is, a nemzetpolitikai kérdések hangsúlyozása, az egyházakkal való aktív kapcsolattartás, valamint az önkormányzati szerepvállalás erősítése. A szervezet célja, hogy minden megyeszékhelyen és járásban működő központokat alakítson ki, ezzel is biztosítva az aktív közéleti részvételt. A nemzetközi együttműködések terén az IKSZ folytatni kívánja kapcsolatépítéseit a Patriots for Europe pártcsalád ifjúsági szervezeteivel, valamint a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesülettel. Ezen kívül a szervezet célja, hogy minden határon túli magyar közösséghez eljusson, és számos karitatív, önkéntes és jótékonysági akciót szervezzen.

A tisztújítással kapcsolatosan Halmay Gábor elmondta: "Bármi is vár ránk a jövőben, mi készen állunk arra, hogy hitünk, elkötelezettségünk és munkánk révén erősebbé tegyük hazánkat. A jövő nem a bizonytalanságé, hanem a közösen vállalt értékeké. A kereszténydemokrácia, a nemzeti összefogás és a fiatalok szerepvállalása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy erősebb, sikeresebb Magyarországot építhessünk."

Halmay Gábor munkáját a következő elnökségi tagok segítik: Elnökhelyettes: Pálinkás Tamás, Ügyvezető alelnök: Marosi Kristóf, Külügyekért felelős alelnök: Bohár Ádám, Alelnökök: Csorba Dezső, Kelei Kornél, Makranczi Renáta, Marosi Kristóf, Matheovits László, Nagy Bence, dr. Porga Ábel, Velenczei Szabolcs.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség új vezetősége elkötelezetten dolgozik azon, hogy a fiatalok számára vonzóbbá és elérhetőbbé tegye a politikai szerepvállalást, és a kereszténydemokrata értékeket még szélesebb körben népszerűsítse.

