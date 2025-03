Magyar Európa-bajnok atléta

Óriási tempóban futotta meg az első két kanyart és a célegyenesben ellentmondást nem tűrően, egyértelmű előnnyel vágott be az egyes pályára. Onnan egészen az utolsó kanyarig magabiztosan vezette a mezőnyt, a célegyenesre fordulva viszont láthatóan besavasodott, a lengyel sprinter pedig ráfutott, de megelőzni nem tudta.

2025. március 9. 02:02

A győztes Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás döntőjében az apeldoorni fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon 2025. március 8-án. MTI/Illyés Tibor

Molnár Attila fantasztikus futással, 45.25 másodperces eredménnyel megnyerte a férfi 400 métert szombaton az apeldoorni fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon, ezzel sportág 17. magyar aranyát nyerte tető alatti Eb-n.

Az FTC sprintere esélyesként és európai ranglistavezetőként érkezett Hollandiába, ahol a pénteki előfutamban és elődöntőben is megvillantotta klasszisát, mindkét futását könnyedén nyerte meg, utóbbit 45.48 másodperces remek idővel, amivel az egész mezőnyt tekintve a legjobb volt. Ugyanakkor nem csupán az idő és a futamgyőzelem volt nagyon biztató a finálé előtt, hanem az is, hogy Molnár a szavai szerint könnyedén futott, és úgy érezte, a formája alapján 45 másodpercen belüli időre is képes lehet.

A fináléban a lengyel Maksymilian Szwed tűnt az első számú kihívójának, aki mindkét futamát megnyerte, egyaránt 46 másodpercen belüli idővel (45.69 mp, 45.78 mp). Molnár a legszélső, hatos pályáról rajtolt, míg a lengyel az ötöst kapta, így a start után az első körben végig látta maga előtt a magyar futót, aki már pénteken elmondta, hogy a 200 méter végén a bevágás rendkívül fontos lesz és mindent megtesz majd azért, hogy az első helyen forduljon rá az utolsó körre.

Molnár Attila a magyar küldöttség első érmét szerezte Apeldoornban, egyúttal pályafutása első felnőtt medálját nyerte felnőtt világversenyen. Ez a magyar atlétika 60. dobogós helye és 17. aranyérme fedettpályás Európa-bajnokságokon.

MTI