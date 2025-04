Brüsszel folytatja a háborús hisztériakeltést és az ellenségkép-gyártást

2025. április 9. 22:05

Vejkey Imre - kdnp.hu

Hétfőn a magyar törvényhozásban Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese a Tisza Pártot azzal vádolta, hogy megszavazta azt az európai parlamenti állásfoglalást, amely háborús politikai és ukrajnai EU-stratégia mellett tanúskodik. A kereszténydemokrata politikust kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a külső megfigyelőknek miért az az érzésük, hogy bárki az Európai Parlamentben, aki a háborúra és Ukrajna EU-felvételére szavaz, az nem józan belátása szerint dönt, hanem érdekeltté van téve?

A helyzet az, hogy hiába a tengerentúlon beállt világpolitikai fordulat, Európának úgy tűnik, nem akaródzik meghallani az új időknek új szavát. Vagyis amíg Donald Trump az orosz és az ukrán elnökkel is aktív kapcsolatot tartva, megállapodásokat kötve nap mint nap a tűzszüneten és a békekötésen fáradozik, addig Brüsszel tovább folytatja a háborús hisztériakeltést és az ellenségképgyártást.

Az egykor, a béke és a biztonság iránti vágy jegyében fogant Európai Unió ugyanis nem pusztán nem támogatja az új amerikai elnök békekezdeményezéseit, hanem egyesesen: háborús terveket kovácsol. A józan ész pedig azt követelné meg, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet és legyen béke! Ezzel szemben a brüsszeli elvárások újabb fegyverszállításokat követelnek, sőt lassan már ott tartunk, hogy a közvetlen katonai beavatkozástól sem riadnak vissza! Mindez pedig nem a békéhez, hanem éppen a konfliktus eszkalációjához vezet! Három év óta, Brüsszel azzal kecsegteti Ukrajnát, hogy most már mindjárt legyőzik az oroszokat, csak harcoljanak az utolsó emberig… A legújabb brüsszeli törekvés pedig az, hogy mindezért cserébe gyorsított eljárásban tagként behoznák Ukrajnát az Európai Unióba. Ennek érdekében Brüsszelből manipulálják az európai közvéleményt! Nem véletlen, hogy a Republikon Intézet azt mondja, hogy a magyarok többsége támogatja az ukrán csatlakozást. Emellett Brüsszel a politikai feladatot is kiadja, ezért az sem véletlen, hogy a hazai liberális-marxista ellenzék szolgalelkűen képviseli a kinti álláspontot! Igen, ők támogatják ezt a gyorsított felvételt, és támogatják a háború folytatását is!

- Ruszin-Szendi Romulusz ukrán tisztek telefonszámainak megőrzéséről szóló nyilatkozatára utalva Ön azt tételezte, hogy ez annak beismerése, hogy a Tisza esetleges kormányra kerülése esetén támogatná az Ukrajnába irányuló fegyverszállítást. Egyes képviselőket miért nem zavar az, hogy a fegyverszállítás további nagy tömegű ukrán és orosz holttestet eredményez majd?

Arról, hogy miért nem zavarja Brüsszelt és csatlósait az, hogy a fegyverszállítás további nagy tömegű ukrán és orosz holttestet eredményez, erről őket kellene megkérdezni! Minket több mint zavar, ezért a mi a mielőbbi tűzszünet és béke oldalán állunk!

Ami pedig az Európai Néppártot és Magyar Pétert illeti ebben az ügyben, az az, hogy ki kell mondanunk, miszerint Manfred Weber gőzerővel azon fáradozik, hogy az EU, egyenes úton meneteljen a háborúba. Ebben a háborús menetelésben hathatós segítségére van Magyarországról Magyar Péter, akit Brüsszelből már a magyar miniszterelnöki székébe álmodtak bele, akinek a pártja legutóbb múlt szerdán bizonyította hűségét újabb szavazatokkal az Európai Néppárt szocialista-liberális nagykoalíciójának!

Ne feledjék, a Tisza Párt megszavazta azt az EP-állásfoglalást, mely a háborús politika és Ukrajna EU-tagsága mellett kardoskodik! Mindeközben idehaza még azt is tagadják, hogy az ukrán EU-tagság kérdése egyáltalán aktuális lenne.

Persze miért is csodálkoznánk ezen, hiszen a Tisza Párt Európai Néppártba való felvételének alapfeltétele volt Ukrajna támogatása!

Nem csoda hát, hogy láttunk már tiszás képviselőket az EP üléstermében ukrán zászlónak öltözve tündökölni, ahogy az sem, hogy a Tisza Párt azt a Ruszin-Szendi Romuluszt szemelte ki honvédelmért felelős szakpolitikusának, aki korábbi vezérkari főnöksége idején Ukrajnába utazva, kormányzati felhatalmazás nélkül tárgyalt többek közt az ukrán vezérkari főnökkel, Magyarország támogatását sugallva a háborúban álló ország felé. A minap pedig azzal dicsekedett, hogy ukrán tisztek telefonszámait őrizgeti, amelyeket szükség esetén „fel lehet majd éleszteni”, ami gyakorlatilag beismerése annak, hogy ha a Tisza esetleg kormányra kerülne, ők is támogatnák az Ukrajnába irányuló fegyverszállítást és az ország Unióba való felvételét.

- Mi magyarok nem kérünk a 72 órás túlélőcsomagból. Brüsszelt miért nem zavarja az, hogy a 72 órás túlélőcsomaggal nevetségessé vált, éppúgy, mint Leyen, amikor a Covid-vész kezdetekor infantilis videójával kézmosásra akart tanítani több százmillió európai uniós felnőtt polgárt?

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a brüsszeli vezetők a háború folytatása mellett be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba. Háborúért tagság – ez a „brüsszeli deal”! Mi azonban ellenállunk! Amíg ugyanis a Fidesz-KDNP van kormányon, addig erről szó sem lehet! Mi nem fogunk megszavazni semmiféle olyan gyorsított csatlakozást, amely nyilván és evidens módon ellentétes a magyar érdekekkel, és semmiképpen nem fogunk meghozni egy ilyen döntést a magyar emberek véleményének a megismerése nélkül.

Ezért fordulunk az emberekhez! Ezért indul el a következő napokban a véleménynyilvánító szavazás, ahol minden magyar állampolgár világosan választ adhat arra az egyszerű kérdésre, hogy támogatja-e Ukrajna EU-tagságát vagy nem?! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Molnár Pál

Gondola