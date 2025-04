Nemet mondani arra a politikára, amely árt a magyar embereknek

"Az egyenként mintegy 7 millió forintot kereső tiszás európai parlamenti képviselők azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyarok szegényebbek legyenek, erről most már saját maguk szolgáltattak megdönthetetlen bizonyítékot" - jelentette ki Gulyás Gergely.

2025. április 12. 21:37

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) demonstrációján Budapesten, a Millenáris Parkban, az Európai Bizottság képviselete előtt 2025. április 12-én. A demonstrációt Kollár Kinga Tisza párti európai parlementi képviselő beszéde miatt szervezték, amelyben a Tisza párti politikus a Magyarországnak járó uniós források befagyasztásának hatásait pozitívumként értékelte. MTI/Kocsis Zoltán

Szeretnénk nemet mondani arra a politikára, amelynek egyértelmű és kimondott célja, hogy ártson Magyarországnak, nem a magyar kormánynak, hanem a magyar embereknek - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten szombaton.

Gulyás Gergely a Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) demonstrációján szólalt fel, amelyet Kollár Kinga Tisza párti európai parlementi képviselő beszéde miatt szereztek, amelyben a Tisza párti politikus a Magyaroroszágnak járó uniós források befagyasztásának hatásait pozitívumként értékelte.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: ez nem jobb- vagy baloldal kérdése, nem ideológiai viták tárgya, ennek belátásához egy kis jóérzés és minimális emberi tisztesség elegendő.

Közölte, az ellenzéki párt képviselői azért dolgoznak, hogy a magyar egészségügy, a tanárok és vállalkozások ne kaphassák meg azt, ami jár nekik.

A Tisza Párt úgy gondolja, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik, és meg is mondják, hogy miért: azért, mert úgy érzik, hogy jobb esélyeik vannak a jövő évi választásokon, ha minél több kárt tudnak okozni Magyarországnak - mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy "ez Magyar Péterék őszödi beszéde. Azt hittük Őszöd a Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál" - fogalmazott.

Kiemelte, nem lemondatták képviselőjüket, hanem beálltak mögé és kiálltak mellette, hiszen mindannyian ugyanazt teszik, és "azért választott Magyar Péter saját elmondása szerint is agyhalottakat és Soros-ügynököket tiszás európai parlamenti képviselőnek, hogy az agyhalottak gondolkodás nélkül, a Soros-ügynökök pedig szívből kövessék őt az árulásban".

"Nem számít se Isten, se család, se haza, csak a hatalom. Bármikor kárt okoznak a magyar embereknek, ha ezzel akárcsak egy arasznyival is közelebb kerülhetnek a hatalomhoz" - jegyezte meg a miniszter.

Úgy értékelt: Magyar Péternek mindegy, hogy az évértékelő első sorából Orbán Viktornak vagy az Európai Parlament első sorából Ursula von der Leyennek tapsol, neki csak az a fontos, hogy az első sorban legyen, Magyar Péter szíves örömest elárulja három gyermeke édesanyját, ha politikai érdeke úgy kívánja.

"A tiszás képviselőknek pedig kívánatos, ha elveszik a magyar tanároktól és egészségügyi dolgozóktól azt, ami őket megilleti, csak pénzhez és hatalomhoz jussanak" - mondta, hozzáfűzve, hogy a tiszások célja világos: Magyarország legyen szegényebb, ők pedig legyenek hatalmon.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a Tisza Párt elnökére írott és íratlan törvények sem vonatkoznak, neki nem kell felelnie az általa elkövetett bűncselekményekért, ő felette áll a jognak és a törvényeknek, "ő az európai parlamenti mentelmi jogába kapaszkodik, noha két dolgot ígért tavaly a választási kampányban, hogy eltörli a mentelmi jogot és hogy nem lesz Brüsszelben európai parlamenti képviselő".

Eddig is feltételeztük - folytatta Gulyás Gergely -, hogy a magyar érdekek a Tiszának nem számítanak, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2024-ben ahhoz az Európai Néppárthoz csatlakoztak, amely pert indított azért, hogy vegyék el az uniós forrásokat Magyarországtól, de sejthettük abból is, hogy Ukrajna uniós tagságát a szó legszorosabb értelmében minden áron támogatják akkor is, ha ez ellentétes a magyar érdekekkel.

"Ami azonban eddig feltételezés volt, mostanra bizonyosság, most megtanultuk, hogy ugyan a haza nem lehet ellenzékben, de a hazaárulók igen" - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Rámutatott: azt már tudni, a Tisza Párt miért teszi azt, amit tesz, de a legfontosabb kérdés, hogy Brüsszel miért teszi, amit tesz. Ez is egyértelmű most már: az illegális migrációt megállító, a háború helyett a béke pártján álló, az azonnali ukrán uniós csatlakozást elutasító magyar kormány helyén egy másikat akar látni, amely bármikor szembemegy a magyar érdekkel, ha Brüsszel úgy kívánja; amely támogatja a háborút és Ukrajna villámgyors uniós tagságát; amely a migráció, rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj ügyében is úgy táncolna, ahogyan Brüsszelből fütyülnek.

"Brüsszelnek a legbiztosabb partner a legnagyobb áruló, aki garantáltan mindenre kapható, ennél jobbat Brüsszel álmodni sem tudott magának" - mondta. De ez itt Budapest, és nem Brüsszel, Magyarország, és nem az unió, ez egy szuverén ország, és nem az Európai Egyesült Államok egyik tartománya, itt a magyar emberek döntenek, akikben semmi közös nincs "Brüsszel Péterékkel", mert van hazájuk és szeretik is azt.

A demonstráción Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, vannak olyanok, akik szeretik Magyarországot és a magyar embereket, és vannak olyanok, akik nem szeretik ezt az országot, nem szeretik a magyar embereket; elárulják az országot, ellene lépnek fel. "Válasszatok ebből a kettőből!" - szólított fel. Magyar Péternek és a Tisza Párt vezetőinek azt üzente, "ez az ország nekem nem az ideiglenes állomáshelyem, hanem a hazám, meg fogom, meg fogjuk védeni".

Apáti Bence balett-táncos, publicista beszédében párhuzamba állította Gyurcsány Ferenc őszödi és a Tisza párt brüsszeli beszédét. Utóbbit úgy minősítette, hogy az nem hiba volt, hanem bűn, nem vallomás volt, hanem teljesítési igazolás.

MTI