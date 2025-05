Érettségi: országszerte több mint 142 ezer diák vizsgázik

Az írásbeli vizsgákat május 5. és 23. között rendezik. A mai – hétfői – napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 77 972, emelt szinten 2278 tanuló ad számot tudásáról. Holnap a matematikaé lesz a főszerep: középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an vizsgáznak. Május 7-én történelemből vizsgázik középszinten 72 834, emelt szinten 8484 diák. Csütörtökön az idegen nyelvek következnek a sorban: angolból középszinten 46 788-an, emelt szinten 27 742-en érettségiznek, míg május 9-én németből középszinten 11 096-an, emelt szinten 3061-en méretik meg magukat.

2025. május 5. 09:50

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a vizsgák lebonyolítása május 5. és július 2. között zajlik a középiskolák és a kormányhivatalok szervezésében. Az ország 1157 pontján összesen 3385 érettségivizsga-bizottság működik közre a feladatok végrehajtásában. A várakozások szerint több mint 142 ezer diák tesz érettségi vizsgát.

A vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetőek a hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 11. között lesznek, míg a középszintű szóbelikre június 16. és július 2. között kerül sor. A legtöbb vizsga rendes érettségi lesz: a végzősök összesen 233 607 ilyen vizsgát tesznek le, amely az összes vizsga 58 százalékát jelenti. Az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezők közül több mint 5100-an jelentkeztek ismétlő vagy kiegészítő vizsgákra, ezek a vizsgák a teljes mennyiség több mint 1,3 százalékát teszik ki. Előre hozott vizsgából 139 721-et tartanak (ez a vizsgák 35 százaléka), szintemelőből 15 733-at (majdnem négy százalékot), pótló- és javítóvizsgából pedig összesen 3595-öt.

A vizsgaidőszakhoz kapcsolódva Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára a szakképzés átalakulásáról is beszélt. Mint mondta, a szakképzés gyakorlatközpontúbbá vált, sokan tanulnak duális képzésben, amelyben a diákok vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot és gyakorlatot, és akár 160 ezer forintos munkabért is kaphatnak. Hozzátette, hogy elindult az okleveles technikusi képzés is, amely a technikumokat köti össze a felsőoktatással.

MTI