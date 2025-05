Szélsőbalos keretlegények az MCC Brüsszel ellen

A múlt század húszas, harmincas éveit idéző erőszak zajlik egy brüsszeli magyar szellemi központ ellen. A szélsőbal keretlegényei a fenyegetések után fizikai erőszakot is alkalmaznak.

Nem az első alkalommal történt meg, hogy erőszakos fenyegetésekkel kellett szembenéznie az MCC Brüsszelnek, amelyet legutóbb kedden ért támadás. A magyar hátterű brüsszeli szellemi műhely rendezvényhelyszínét ugyanis egy antifasiszta csoport támadta meg. Különböző eszközökkel fenyegették a hotelt az elmúlt időszakban, amely végül a megfélemlítés hatására lemondta a szerdai eseményt. Hozzájuk hasonlóan az MCC Brüsszel programjainak többi rendezvényhelyszínét is hetek óta fenyegetik és rongálják a névtelen agresszorok. A történtekről Frank Füredi, az MCC Brüsszel igazgatója beszélt a hirado.hu-nak.

Az MCC Brüsszel küldetése, hogy közéleti agytrösztként az Európai Unió központjában is teret adjon a mainstreamtől eltérő gondolkodók szabad vitáinak és tanácskozásainak, valamint megalapozott szakpolitikai, szakmai és társadalmi javaslatoknak. Rendezvényeiken többnyire elismert szakértők, akadémikusok és értelmiségiek vitatják meg a világ és Európa helyzetét.

A szerdai előadás is egy jó hangulatú, érdekfeszítő és szokás szerint nyitott alkalomnak ígérkezett, mígnem az előző napon antifasiszta aktivisták támadást nem intéztek annak tervezett és szerződött helyszíne, a Stanhope Hotel ellen.

Az e-mailes fenyegetést követően kedden megdobálták az épületét.

A hotel a támadás és fenyegetések hatására kihátrált a házigazda szerepéből, ezzel pedig egy újabb állomásához érkezett az MCC Brüsszellel szemben több mint egy éve óta tartó zaklatássorozat.

A keddihez hasonló támadó akciók az ott tartózkodók biztonságát is veszélyeztetik, emelett a névtelen fenyegető e-mailek sikeresen célozzák az esemény ellehetetlenítését. Az MCC Brüsszel reagált a történtekre, kifejezve, hogy a történtek messze túlmennek a tiltakozás határain. „A politikai nyomásgyakorlás után szintet léptek politikai-ideológiai ellenfeleink, és immár az erőszak és megfélemlítés eszközével üldözik a szólásszabadságot és a demokráciát az Európai Unió szívében, Brüsszelben.” – reagált az MCC Brüsszel.

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerdán nyílt levélben fordult Bart De Wever belga miniszterelnökhöz, felszólítva őt az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására; a szólásszabadság és a békés gyülekezés jogának védelmére.

„Miközben arról papolnak, hogy Magyarországon gond van a demokráciával, közben a legelemibb szabadságjogokat sem képesek biztosítani?” – tette fel a kérdést Belgium miniszterelnökének.

Nem elszigetelt esetről van szó.

Tavaly áprilisban a Saint-Josse kerület baloldali polgármestere, Emir Kir rendőri erőket is bevetve próbálta megakadályozni a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) megrendezését, ahol Orbán Viktor is felszólalt. Az akkori belga miniszterelnök, Alexander De Croo elítélte az eljárást.

„Politikai rendezvényeket betiltani alkotmánysértő” – mondta akkor az előző belga miniszterelnök.

2024 őszén a globalista, illetve baloldali csoportok két magyar vonatkozású könyvbemutató eseményt is megzavartak. Egyik alkalommal Frank Füredi, az MCC Brüsszel vezetőjének könyvbemutatóját, majd Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjének dedikálását próbálták meggátolni.

Előbbi esetben politikai nyomásgyakorlásra lépett vissza a helyszín, (a Piola Libri könyvesbolt), a másik esetben nagyszámú antifasiszta gyűlt össze a brüsszeli Magyarország Ház előtt, akiknek erőszakos tüntetését csak a rendőri felkészültség tudta kordában tartani. A kísérletek akkor sem jártak sikerrel, mint ahogyan most is sikerült új rendezvényhelyszínt találni az utolsó pillanatban.

A szervezet zaklatása nem csak a fizikai térben zajlik; a politikai-ideológiai ellenfeleik – az Európai Bizottság által bőkezűen támogatott – baráti médiájukat is bevetik, amelyben sorozatosan születnek a támadó jellegű cikkek. Újabban pedig már adminisztratív-jogi eszközökkel is megpróbálják ellehetetleníteni az egyre befolyásosabb és a szakmai munka terén kiemelkedően hatékony agytrösztöt. A Corporate Europe Observatory (CEO) nevű NGO-szervezet februárban panaszt tett az MCC Brüsszel ellen az Európai Uniónál, állítva, hogy a szervezet nem teljesítette megfelelően az átláthatósági kötelezettségeit.

Egy szervezet szerint az MCC brüsszeli szervezete jogi kiskapukat használva titkolja költségvetését, így nem biztosítja azokat az alapvető információkat, amelyek alapján az EU-s intézményekkel való együttműködés átlátható lenne.

Az MCC Brüsszel erre tényekkel válaszolt, kijelentve, hogy átlátható pénzügyi működéssel folytatják tevékenységüket. Továbbá kiemelték, hogy a jelentések leadási határideje előtt állnak, így a mulasztás fogalmilag is kizárt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vádat benyújtó NGO-t többek közt Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa finanszírozza.

Közlésük szerint a nyilvánosság előtti támadások összehangoltsága nem csak politikai térben, hanem operatív szinten is érzékelhető: az antifasiszta csoportok sokszor ugyanazon napokban jelennek meg a színen, amikor az ellenséges médiumok és NGO-k koordinált kampányt indítanak.

A legutóbbi támadás nem elszigetelt eset volt. Egy antifasiszta aktivistacsoport a múlt hónapban szervezett akciót hajtott végre az MCC Brüsszel rendezvényhelyszínei ellen. Egyetlen éjszaka alatt tíz különböző helyszín – köztük több ismert hotel és rendezvényközpont – homlokzatát ragasztották tele tiltakozó üzenetekkel, amelyek az MCC Brüsszelt a „szélsőjobboldalinak” bélyegzik.

Az antifasiszta csoport nyíltan elismerte, hogy céljuk nyomást gyakorolni az eseményeknek teret biztosító egységekre, arra kényszerítve azokat, hogy ne adjanak többé otthont a magyar hátterű agytröszt rendezvényeinek. A rendőrség több aktivistát is előállított, azonban a szervezők jelezték: ha a konferenciák megrendezése folytatódik, újabb akciókra számíthat a város. Az akciók célja a jobboldali, nemzeti és konzervatív gondolatkör kiszorítása a brüsszeli politikai diskurzusból. Ha valaki mást gondol, mint az EU elitje, vagy ellenvéleményt fogalmaz meg, azt megpróbálják lejáratni, elhallgattatni – sőt, újabban akár megfélemlíteni.

Frank Füredi a hirado.hu-nak: A városvezetés olykor egyenesen bátorítja a szélsőséges fellépést, a helyzet egyre romlik

Frank Füredi, az MCC Brüsszel igazgatója szerint a szervezetük munkája az elmúlt hónapokban érzékeny pontokat érintett – különösen az EU által finanszírozott NGO-hálózat működéséről szóló elemzések –, ezért most összehangolt politikai és aktivista támadásokkal próbálják hitelteleníteni és elszigetelni őket.

„A politika meg tudná akadályozni a mostanihoz hasonló megfélemlítési kísérleteket, ha akarná, ám a hatóságok nem hajlandóak ennek érdekében fellépni, a

Hozzátette: Brüsszelben és Nyugat-Európában fokozatosan szűkül a véleménypluralizmus, és a jogállamiság helyébe politikai ízlés szerinti szelektív hatalomgyakorlás lép. Egyes véleményeknek nincs helye, egyes rendezvényeket be lehet tiltani – míg másokat nem. Frank Füredi szerint elképzelhetetlen, hogy hasonló esetben az Egyesült Királyságban olyan hanyagul kezelnék a hatóságok a támadásokat, mint ahogy Belgiumban teszik.

„Az antifasiszta csoportok támadásai a szabad véleménynyilvánítás ellen éppenhogy a fasizmus módszereit idézik meg az 1920-as évekből. A helyzet pedig hónapról hónapra romlik ” – tette hozzá.

Füredi hozzátette, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferencia ellehetetlenítésére tett kísérletek tulajdonképpen „nagyon jó reklámot” csináltak a rendezvénynek.

Emlékeztetett arra is, hogy brüsszeli városi tanács 2025 áprilisi egyhangú szavazásával a belga főváros hivatalosan is antifasiszta várossá vált. Egy ehhez hasonló lépés több egyszerű szimbolikus gesztusnál. Azt is jelzi, hogy a politikai elit úgy gondolja, hogy fasiszták is jelen vannak, akikkel szemben fel kell lépni.

Frank Füredi szerint a jobboldal határozott előretörése miatt az európai politikai elit pánikba esett.

Ez okozza azt Belgiumban és Európai Unióban több helyen is, hogy a hatalomban lévők mintha megfeledkeznének a demokrácia alapvető értékeiről és szabályairól, amint az már nem kedvező számukra.

Az MCC Brüsszel ezzel szemben – ahogyan a támadásuk utáni közleményben fogalmaztak – mindig kifog állni a szabad viták folytatásáért, és folytatja tevékenységét. „Nem hagyjuk magunkat elhallgattatni” – zárták a közleményt.

