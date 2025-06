Orbán Viktor: meg lehet akadályozni Ukrajna uniós csatlakozását

Ha nincs a Voks 2025, ami megtámasztja a kormány álláspontját, akkor nagyon nehéz egy brüsszeli szélviharban talpon maradnia a magyar miniszterelnöknek, "ez az emberek segítsége nélkül nehezen megy" - mondta Orbán Viktor.

2025. június 6. 15:32

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Meg lehet akadályozni Ukrajna uniós csatlakozását, ha bátran beleállunk ebbe a vitába, ha bátran képviseljük az álláspontunkat, és nem engedjük, hogy brüsszeli és ukrán bábkormány legyen Magyarországon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Brüsszel és Ukrajna közösen bábkormányt épít, amivel a következő választások után meg akarják változtatni Magyarország Ukrajna-politikáját - mondta Orbán Viktor.

Kiemelte: ehhez kerestek egy miniszterelnök-jelöltet, egy pártelnököt, és most kerestek egy hadügyminisztert is.

Ne legyen kétségünk, amivel szemben állunk, az egy másik politikai koncepció, egy másik stratégia, egy másik jövő Magyarországnak. Ha Brüsszel-párti bábkormány van, az azt jelenti, hogy ukránpárti kormány van és háborúpárti hadügyminiszter. Ezt nem nagyon rejtik véka alá még a magyar pártok sem, a Tisza és a DK is lényegében nyíltan ukránpárti politikai szervezet - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közelgő uniós miniszterelnöki csúcs kapcsán kiemelte, Brüsszelben csak Ukrajna uniós csatlakozásáról van szó, ez a brüsszeli nemzetközi politika első számú kérdése, nem holnap, nem holnapután, hanem itt és most.

Hozzátette: Brüsszelben úgy gondolják, hogy az Európai Unió háborúban áll, Ukrajna Európa előretolt védelmi vonala, és "a mi háborúnkat vívja".

Ez azt jelenti, ha nem lenne az ukrán hadsereg - akkor a brüsszeliek szerint - Moszkva megtámadná az Európai Uniót. Miért kellene nekünk háborúzni Moszkvával Ukrajna területén? - tette fel a kérdést.

Van egy gondolat Európában, miszerint a következő tíz év legfontosabb feladata, hogy valahogy megütközzünk az oroszokkal, most szerintük az ukránok harcolnak helyettünk, valójában egy proxiháború zajlik - fejtette ki Orbán Viktor.

Rámutatott: a magyar álláspont ezzel teljesen ellentétes, azt mondja, hogy legyen minél előbb tűzszünet, aztán béke, rendezzük a területi és egyéb kérdéseket, állapodjunk meg az oroszokkal gazdasági kérdésekben, menjünk vissza az orosz piacokra. Kössünk minél hamarabb biztonsági megállapodást Oroszországgal, mert ha ez így megy tovább, ahogy Brüsszel tervezi, akkor minden pénzt fegyverkezésre fogunk költeni. Szükség van arra, hogy megerősítsék az európai védelmi képességeket, legyen a mainál sokkal komolyabban vehető katonai erő, erre Magyarország is sokat költ, de nem mindegy, hogy belebonyolódunk-e egy fegyverkezési versenybe - mondta.

A fegyverkezési versenyt egyetlen módon lehet elkerülni; azonnal fegyverzet-korlátozási tárgyalások kellenek, mert egyébként minden pénzünket "felzabálja a hadiipar" - jelentette ki Orbán Viktor.

Kiemelte: a magyar embereknek van véleménye Ukrajna uniós csatlakozásáról és ezt éppen most fejezik ki.

Ha nincs a Voks 2025, ami megtámasztja a kormány álláspontját, akkor nagyon nehéz egy brüsszeli szélviharban talpon maradnia a magyar miniszterelnöknek, "ez az emberek segítsége nélkül nehezen megy" - tette hozzá a kormányfő.

Kitért arra is, hogy "szerencsére nem vagyunk már magányosak", a szlovák parlament a napokban döntött úgy, hogy semmilyen szankciót nem támogatnak Oroszországgal szemben. Formálódik az az együttműködés, ami meg akarja állítani az ésszerűtlen brüsszeli politikát. Elemzések szerint tizenegy európai uniós ország közvéleménye - beleértve a franciákat és a németeket is - ellenzi a gyorsított csatlakozást, és csak tíz az, amely határozottan támogatja - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ha Magyarország ebbe beleáll, akkor meg tudjuk védeni magunkat, ami azt jelenti, hogy az embereknek megmarad az, amijük van. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az emberek elveszítik a tekintélyes részét annak, amivel ma rendelkeznek. Ez adóemelést, kevesebb nyugdíjat, a rezsicsökkentés végét jelenti. Magyarországnak és a magyar családoknak van veszíteni valója - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kiemelte, Brüsszelben, a háttérben, ott zsizseg, kavarog, szervezkedik több mint 30 ezer bürokrata, és ez egy óriási erő. Ezek a bürokraták nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Ennek a nyomásnak nehéz ellenállni, és a legtöbb európai kormány törékeny. Az, hogy Magyarország ilyen stabilan áll a lábán, azért van, mert a 2022-es választáson az emberek rendkívül stabil kormányt hoztak létre, amelynek kétharmada van és nincs koalíciós kényszere. A legtöbb európai országban koalíciók működnek, így nehéz egységesen föllépniük.

Magyarország legnagyobb versenyelőnye a nemzetközi versenyfutásban ebben a pillanatban a "stabil, nagy többséggel működő sziklaszilárd kormánya" - fogalmazott.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ügyére kitérve azt mondta, a honvédelmi miniszter vizsgálatot rendelt el, várják az arról szóló jelentést.

Megerősítette, Magyarország nyíltan kiáll Ukrajna európai uniós csatlakozása ellen, ezért nemzetközi támadások középpontjába került; azok az erők, amelyek Ukrajnát "be akarják nyomni" az Európai Unióba, támadják Magyarországot, közösen az ukránokkal.

Orbán Viktor azt mondta, Brüsszel és Ukrajna által közösen szervezett akciósorozatról van szó, és az ukránpárti és így háborúpárti erők mélyen beépültek még a hadsereg legfelső szintjeire is.

A volt vezérkari főnök ügye arról szól - folytatta - , hogy ahelyett, hogy a nemzeti érdeket képviselné a magyar állam minden kicsi fogaskereke, ehelyett bejutott valahogy az a gondolat, hogy nem a magyar kormány döntését kell követni, hanem azzal ellentétes irányba, ukránpárti álláspontokat kell képviselni, és nyomást kell gyakorolni a magyarokra, hogy támogassák Ukrajna tagságát.

Elmondta ugyanakkor, nem örül az egész vitának, mert az a jó, ha a honvédséget minél inkább távol tartják a politikától. De a politikát nem ők vitték a hadseregbe, hanem a hadsereg volt vezérkari főnöke politikai pályára lépett, és így a honvédség belekeveredett a politikába - közölte, hozzátéve, jó lenne ezt minél hamarabb felszámolni.

Orbán Viktor magyar szempontból fantasztikusan jó eredményként értékelte Karol Nawrocki győzelmét a vasárnapi lengyel elnökválasztáson, akinek győzelmével értékelése szerint folytatódik a Patrióták menetelése". "Azt is mondhatnám - tette hozzá, hogy a washingtoni gyors megérkezett Varsóba" - jegyezte meg.

A parajdi sóbányáról szólva elmondta: a kormány a legutóbbi ülésére meghívta Bíró Barna Botondot, Hargita Megye tanácsának elnökét, és Kelemen Hunorral (RMDSZ) is tárgyalt a miniszterelnök, így "teljes mélységében bontakozott ki a szemünk előtt a baj, a katasztrófa". A pusztulás mértéke még nem is tekinthető véglegesnek, mert akár az egész bányarendszer is beszakadhat - mondta.

Nagyon nagy kihívás előtt állnak a szakemberek, több milliárd köbméternyi nagyon magas sókoncentrátumú vizet kellene valahogyan eltávolítani a bányából. Jelezte, a kormány magyar geológusokat is küldött, hogy tanulmányozzák, segítsék a helyzet megértését, és dolgozzanak ki javaslatokat.

Zajlik a patak elterelésének a munkálata. A bánya megmentésére kell egy stratégia, és akkor majd lesz tudásunk arról is, hogy ez mennyibe kerül, és van-e egyáltalán lehetőség a megmentésre. Magyarország, a román kormánnyal együtt, készen áll arra, hogy megadja a segítséget - jelentette ki.

A közmédia Összetartozunk - Összefogás Székelyföldért című adománygyűjtő akciójáról szólva kiemelte: a mostani összefogás az mutatja, hogy létezünk, élünk, ha baj van a magyar világ egy szimbolikus pontján, hiszen Parajd a magyar világ egy szimbolikus, erőteljes önkifejeződési pontja, akkor össze kell, hogy ránduljanak az ösztöneink, a gyomoridegeink. Ez meg is történt, és ez nemcsak a szíveket nyitotta ki, hanem a pénztárcákat is.

Megismételte: a kormány megduplázza az adománygyűjtésen befolyt 160 millió forintot. "Amennyit összedobnak a magyarok, pontosan akkora összeget a magyar kormány is mellé tesz, és így küldjük el a támogatást Parajdra".

Orbán Viktor példátlannak nevezte, hogy pénteken délben, a főpolgármester utasítására, a kormánynak szóló figyelmeztetésként leáll a budapesti tömegközlekedés. Hangsúlyozta: a politika kiindulópontja, hogy egy közösség vezetőinek jogi és erkölcsi kötelessége biztosítani az emberek számára a közszolgáltatásokat, ezért "váratlan fejlemény a magyar politikában" az, hogy a tulajdonosi jogokkal élve, valaki úgy dönt, hogy nem nyújt közszolgáltatást.

Megjegyezte: a jogászok már vitatkoznak azon, hogy lehet-e ilyet tenni egyáltalán, vagy sem. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezt semmiképpen nem látja észszerűnek - mondván -, miért kellene büntetni az embereket bármiért is.

Megjegyezte, már hosszú hónapok óta szomorú látni azt a "vergődést", ahogy a város vezetése nem tud megbirkózni a főváros mindennapi életének kihívásaival.

Úgy értékelt: minden ilyen zűrzavar oka alapvetően vezetői hibákban keresendő. A fővárosban nincs helyettese a főpolgármesternek, olyan költségvetést fogadtak el, amiről minden jogász megmondta, hogy törvénytelen, a cégvezetők fogyóeszközök, nyakig ér a korrupció, a közgyűlés olyan, mint egy zsibvásár - sorolta a kormányfő, aki úgy összegzett: az egész város "vezetésért kiált".

"Ki van tömve pénzzel ez a város, ez a leggazdagabb városa Magyarországnak, csak nincs vezetve" - állapította meg, hozzátéve, hogy ha forintokat számolnak, akkor Budapest többet kap az országtól, mint amit ad neki. Felidézte, hogy a kormány legutóbb két hete adott 40 milliárd forintot villamosvásárlásra Budapestnek, és emellett sok száz milliárd forintot tesz bele a budapesti gazdaság fejlesztésébe is, többet mint maga a főváros, amely "talán nem is tesz bele semmit", vagy csak elhanyagolható összeget a kabinethez képest. Példaként hozta a BYD kínai autógyárat, amely a fejlesztési központját Hollandiából Budapestre hozza, ehhez pedig kormányzati támogatást kellett adni.

Közölte: ha kell akkor, a kormány segít, de minden segítség kiindulópontja, hogy nem engedik, hogy ez a helyzet még egyszer előálljon. Meg kell érteni a helyzetet, pontosan föl kell tárni, és ahol a bajok vannak, ott kell beavatkozni - tette hozzá.

A kormány a múlt héten több milliárd forintot szavazott meg a kábítószerek elleni fellépéssel kapcsolatos akciók folytatására és kiszélesítésére - közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta: Magyarországon "nyugodtan zajlott a vidéki élet", de egy évvel ezelőtt egy "futótűzszerű fertőzés ütötte fel a fejét", megjelentek a pancsolt dizájnerdrogok, amelyek az alkoholnál is olcsóbbak lettek, így fogyasztásuk nagyságrendekkel megnőtt.

A kormányfő a dizájnerdrogok terjesztését "nyereségvágyból elkövetett mérgezésnek" nevezte, jelezve, hogy ez az új jelenség a szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegeket érintette, szegény családokat tett tönkre, és szegény családokból származó gyerekek jövőjét emésztette föl.

Az elmúlt három hónap eredményeiről szólva elmondta: kormánybiztost neveztek ki, a kabinet sok milliárd forintot mozgósított, rengeteg akciót hajtottak végre, 3500 büntetőeljárást indítottak, valamint lefoglaltak több mint fél tonna kábítószert, 250 millió forint készpénzt és sok százmillió forint értékű ingóságot.

Ezt a gyorsan felépült hálózatot szét kell zúzni, ez ellen az állam összes szigorát, eszközét be kell vetni - jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ebben elszánt, mert "aki kábítószert ad a gyerekeinknek, az valójában megöli őket".

MTI