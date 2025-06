Bakondi György: folyamatos a migrációs nyomás a déli határvonalon

2025. június 7.

Folyamatos a migrációs nyomás a magyar-szerb határon, ahol a tavaly és a tavaly előtti állapotok visszarendeződése tapasztalható - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György ismertette: azok az embercsempészbandák, amelyek tavaly, illetve két évvel ezelőtt áttették a székhelyüket Boszniába és a horvát-szlovén-olasz irányt részesítették előnyben, jelentősen megkezdték a visszatelepülést a szerb-magyar szakaszra. Hozzátette, míg a múlt év hasonló időszakában 1400-at határsértőt fogtak el a határszakaszon, idén már mintegy 6300-at.

Mint mondta, az erőszakos fellépés jelei is tapasztalhatók a területen, ahol egyelőre az embercsempészcsoportok egymás közötti harca jellemző a terület fölötti uralom megtartásáért vagy megszerzéséért. Megjegyezte, a szerb szakaszon már az is előfordult, hogy a szerb rendőri erőkre is tüzet nyitottak.

A főtanácsadó szerint ezek az állapotok a tavaly és tavaly előtt a magyar határ térségében tapasztalt helyzetre emlékeztet, ahol akkor egy "tűrhetetlen, a lakosság életminőségét jelentősen rontó bűnügyi helyzet" alakult ki. A jelenlegi körülmények is erre kezdenek hasonlítani, a határszakaszra afgán embercsempészbandák települtek vissza - fűzte hozzá.

Elmondta, ezek a csoportok jelentősen megemelték az áraikat, így vannak olyan bevándorlók, akik ezeket már nem tudják megfizetni. Emiatt olcsóbb embercsempészek is megjelentek a környéken, a csempészbandák egymás közötti leszámolásai pedig rendszeressé váltak - közölte.

Bakondi György kiemelte, minden előzetes információ arra utal, hogy növekedni fog a migrációs nyomás a déli határszakaszon annak ellenére is, hogy a török határvédelmi erők is falat építettek a szír, az iráni és görög határon. Hozzátette, az Európai Unió (EU) finanszírozásával Görögország is kerítést húzott fel a határán, viszont Magyarország nem kapott segítséget az elmúlt tíz év hatérbiztonsági erőfeszítéseire.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy valamennyi európai migrációs útvonal aktív és az elmúlt tíz év olyan negatívumai, mint a no-go zónák, a családegyesítési visszaélések, a szociális feszültségek vagy a terrorcselekmények egyre markánsabban láthatóak. Megjegyezte, az illegális bevándorlással olyan konfrontatív elemek kerültek Európába, amelyek korábban nem voltak jellemzők.

Ilyenként említette az antiszemitizmust és kitért a Bajnokok Ligája döntő utáni Párizsban tapasztalt állapotokra, ahol tömegek jelentek meg és "erőszakos antiszemita megnyilvánulásokkal komoly közbiztonsági válságot" voltak képesek előidézni. Hozzátette, a nemzetállamok összefogása azt jelzi, hogy ezek az államok önálló megoldásokat keresnek, mivel az EU migrációs politikájában nem látszódik változás.

Mint mondta, az unió továbbra is a kvóták szerinti elosztást, az állampolgárság mielőbbi megadását, valamint "sok-sok pozitívumot" hirdet a migrációval kapcsolatban. Hangsúlyozta, ezek azonban ellentétesek a lakosság mindennapi tapasztalataival.

