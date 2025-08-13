Huszártalálkozót rendeznek Nyíregyházán

A történelmi Magyarország területéről és Lengyelországból is érkeznek hagyományőrző lovas egyesületek szombaton a 19. Nyíregyházi Huszártalálkozóra; a kétnapos programon díszfelvonulással mutatkoznak be a közöségnek a lovasbandériumok, de lesznek harcászati bemutatók és kézműves foglalkozások is.
Az Országzászló téren megtartandó megnyitó előtt díszmenetben mutatkoznak be a környék lakóinak a meghívott hagyományőrző egyesületek, a beszédeket és a koszorúzást követően pedig díszsortűz és huszárroham szerepel a programban - mondta Bene János múzeumigazgató az eseményt beharangozó keddi nyíregyházi sajtótájékoztatón.
A program délután a Sóstói Múzeumfaluban folytatódik, ahol huszárnemzedékek találkozóját szervezik meg, a kisebbeket és a nagyobbakat ezalatt toborzó népi játékokkal, harcászati és fegyverbemutatókkal, az 1848-as "nyargaló" tüzérek bemutatójával várják.
Lesz airsoft lövészet, történelmi előadást hallhatnak az érdeklődők az I. Huszárhadosztály elásott, idén májusban Ausztriában megtalált iratanyagáról, a bátrabbak részt vehetnek tűzoltási gyakorlaton, bemutatkoznak a rendőrkutyák, a kézműves foglalkozások keretében pedig huszárcsákót és leánypártát készíthetnek az érdeklődők.
Székely Tibor hagyományőrző huszárezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke a tájékoztatón elmondta, az eseményre az egész történelmi Magyarország területéről várják a lovas hagyományőrző egyesületeket, rajtuk kívül Lengyelországból is érkeznek huszárok.
A vasárnapi program megemlékezéssel zárul a Huszár emlékkertben, ahol az emlékhely létrehozásának huszadik évfordulóját ünneplik meg a meghívottak.
Kép: Hajrá! - mti
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Székely Tibor hagyományőrző huszárezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke a tájékoztatón elmondta, az eseményre az egész történelmi Magyarország területéről várják a lovas hagyományőrző egyesületeket, rajtuk kívül Lengyelországból is érkeznek huszárok.
-
Akkor tudta volna Európa saját kezében tartani a jövőjét, ha mi európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről, most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről, de nem mi tárgyalunk - fogalmazott a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban a kormányfő.
-
Igazi kupameccsen győzött a Fradi. Az elején nem gondoltuk volna a 3:0-os győzelmet. A góllövők és a gólpasszt adók mind magyarok voltak.