Huszártalálkozót rendeznek Nyíregyházán

Székely Tibor hagyományőrző huszárezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke a tájékoztatón elmondta, az eseményre az egész történelmi Magyarország területéről várják a lovas hagyományőrző egyesületeket, rajtuk kívül Lengyelországból is érkeznek huszárok.

2025. augusztus 13. 11:05

A történelmi Magyarország területéről és Lengyelországból is érkeznek hagyományőrző lovas egyesületek szombaton a 19. Nyíregyházi Huszártalálkozóra; a kétnapos programon díszfelvonulással mutatkoznak be a közöségnek a lovasbandériumok, de lesznek harcászati bemutatók és kézműves foglalkozások is.

Az Országzászló téren megtartandó megnyitó előtt díszmenetben mutatkoznak be a környék lakóinak a meghívott hagyományőrző egyesületek, a beszédeket és a koszorúzást követően pedig díszsortűz és huszárroham szerepel a programban - mondta Bene János múzeumigazgató az eseményt beharangozó keddi nyíregyházi sajtótájékoztatón.

A program délután a Sóstói Múzeumfaluban folytatódik, ahol huszárnemzedékek találkozóját szervezik meg, a kisebbeket és a nagyobbakat ezalatt toborzó népi játékokkal, harcászati és fegyverbemutatókkal, az 1848-as "nyargaló" tüzérek bemutatójával várják.

Lesz airsoft lövészet, történelmi előadást hallhatnak az érdeklődők az I. Huszárhadosztály elásott, idén májusban Ausztriában megtalált iratanyagáról, a bátrabbak részt vehetnek tűzoltási gyakorlaton, bemutatkoznak a rendőrkutyák, a kézműves foglalkozások keretében pedig huszárcsákót és leánypártát készíthetnek az érdeklődők.

A vasárnapi program megemlékezéssel zárul a Huszár emlékkertben, ahol az emlékhely létrehozásának huszadik évfordulóját ünneplik meg a meghívottak.

