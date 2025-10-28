A becsület a béke oldalán, a korrupció a háború lövészárkában

Szerző: Molnár Pál

2025. október 28. 05:05

Ép lelkű ember helyeselheti-e, hogy naponta több százan haljanak meg az ukrán-orosz fronton: fiatalemberek, akik családot alapíthatnának, gyerekeket nevelhetnének föl? Vagy éppen olyan fiatalemberek, akik már családosak, apák, ám özvegyeket, árvákat hagynak maguk után, mert néhány rögeszmés brüsszeli szerzet eszelősen a háborút erőlteti?

A világot nem a nyugati világ jelenti, ott kevesen állnak a béke oldalán, ám "a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van" - fogalmazott Orbán Viktor kormányfő a közrádiónak nyilatkozva. Példaként említette az arabokat, a távol-keletieket Kínával és Indiával az élen, majd megjegyezte, hogy "a nyugati világ erősebbik fele", az Egyesült Államok is a béke oldalán van.

Az emberiség nagy része a normalitást testesíti meg.

Talán nem is rögeszméről van szó...

Gondoljunk csak bele: a háború hatalmas profitot hoz a hadiiparnak. Gyártani kell rogyásig a harckocsikat, a vadászrepülőket, a rakétákat, a drónokat, a lőszereket és a robbanóanyagokat, a kézifegyverekről nem is beszélve. És a hadiipar nagybefektetői nem a karitatív adakozások filantrópjai. Luxusvillában élnek, böhöm nagy jachton hajóznak, több luxuskocsijukkal robognak, tetemes bankbetéteket hizlalnak. Fényes estélyeken tivornyáznak aranyékszereiket villogtatva.

Ezeket támogatják a brüsszeli haramiák.

Vajon becsületes szándékkal taszajtják Európát a háborúba? Jót akarnak azzal, hogy ukrán fiatalembereket terelnek a vágóhídra, miközben ukránimádatukról hazudoznak a közvéleménynek? Segítik Ukrajnát azzal, hogy romhalmazzá változtatják? Ők Brüsszelben dőzsölnek, miközben ukrán fiatalok a lövészárokban véreznek, megrokkannak, meghalnak.

Diplomás emberek nem lehetnek ennyire buták.

Átlátják a tragédiáját annak, amit okoznak. Tudják, hogy hamisak az érveik, tudatosan valótlant mondanak: azaz hazudnak. Nem szeretik Ukrajnát, hiszen pontos jelentéseket kapnak arról, mekkora emberveszteséget szenved el naponta az állam, hány épület omlott össze, mennyien menekülnek nyugatra a pusztulás elől.

Nem tudatlanságtól izzik föl a háborús téboly.

Nagyon is hidegfejű számítás bújik meg névleg "Ukrajna támogatása", valójában a hadiipar fölpénzelése mögött. Már Amerika sem fektet pénzt Ukraja fölfegyverzésébe, Trump elnök közölte: az USA ad fegyvert, ám az Európai Uniónak kell fizetni. Döbbenetes módon Brüsszel belement ebbe a - szó szerint - üzletbe. Az európai adófizetők pénzét öntik át az Atlanti-óceán túlsó parjára.

Hígvelejűek lennének a brüsszeli főbürokraták?

Aligha. Dermesztő ész, fagyos kalkuláció ad lökést a folyamatnak. A pénzvilág kiválóan ismeri az eurómilliárdok oda-vissza áramoltatásának fortélyait. Az EU-költségvetésről döntő szerzetek is luxusvillában élnek, böhöm nagy jachton hajóznak, több luxuskocsijukkal robognak, tetemes bankbetéteket hizlalnak. Fényes estélyeken dorbézolnak gyémántékszereiket villogtatva.

A becsület távol áll ettől a szektortól.

A becsülettől távol áll a háborús ájtatosság, a fiatalok vágóhídra vezénylése, az értelmetlen városrombolás. A korrupció azonban erőlteti az öldöklést, az özvegyek sokasítását, az értelmetlen szenvedést.

A becsület választása gyakran költséges, a becsület megtagadása viszont jövedelmező.

A főbürokraták a fegyverkezést, a fiatalok frontra küldését, a vérontás folytatását választották.