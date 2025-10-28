ÉKM: a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj kezelési terv bemutatása

Szerző: mti

2025. október 28. 17:07

A Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszín magyar-osztrák közös kezelési terv bemutatását ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a világon jelenleg 51 olyan, határon átnyúló világörökségi helyszín található, amelyek kiterjedésükben átlépik a nemzeti határokat és ahol kizárólagosan az érintett részes államok közötti szoros együttműködéssel van mód a helyszínek kiemelkedő egyetemes értékének megőrzésére. A határon átnyúló helyszínek kapcsán fontos szempont, hogy - amellett, hogy kiváló lehetőséget biztosítanak az országok közötti összefogásra - a közös munka inspiráló és egyben hatékony eszköze is a kiterjedt területű helyszínek értékvédelemének és a jó gyakorlatok megosztásának.

Magyarország abban a kiváltságos helyzetben van, hogy az UNESCO által számon tartott határon átnyúló világörökségi helyszínek közül kettő részben az ország területére esik: a "Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj" és "az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai".

A "Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj" mint világörökségi helyszín nemcsak az eurázsiai sztyeppövezet szikes tavainak legnyugatibb képviselőjét foglalja magában, hanem a partközeli településeket és azok környezetét is, együttesen alkotva egy változatos tájat, amely az emberi tevékenység és a természeti környezet evolúciós szimbiózisának eredménye. Egy ilyen, természetileg és kulturálisan sokszínű, még mindig fejlődő táj kezelése a különböző védettségi kategóriák követelményeinek, különösen a Világörökség Egyezménynek megfelelően - amely a terület Kiemelkedő Egyetemes Értékét hivatott védeni - igen nagy kihívást jelent.

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben foglaltakkal összhangban a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gondoskodik a világörökségi területek kezelési tervének előkészítéséről, valamint kezdeményezi azok felülvizsgálatát. A Világörökség Jegyzékbe 2001-ben felkerült "Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj" világörökségi helyszín közös magyar-osztrák kezelési terve 2003-ban készült el, amelynek 2013-ban történt meg a felülvizsgálata. Majd ezt követően a 2021. január 1. és 2022. december 31. között futó "Interreg AT-HU- Projekt - Common Heritage" című projekt eredményeként a világörökségi helyszín kezelését végző két, magyar és osztrák világörökségi gondnokság által elnyert támogatás keretében készült el a helyszín felülvizsgált közös (magyar-osztrák) világörökségi kezelési terve angol nyelven.

A dokumentum szövegének pontosítása - a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében - az Építési és Közlekedési Minisztérium Nemzetközi és Világörökségi Ügyekért Felelős Főosztálya (illetve annak elődje, a Világörökségi Osztály) folyamatos szakmai támogatásával és véleményezésével zajlott a közlemény szerint. A két ország szervezésében 2023. októberében sikeresen lebonyolított UNESCO/ICOMOS/RAMSAR Advisory Mission (szakértői látogatás) során pedig a Részes Államok az UNESCO szakértői számára is rendelkezésre bocsátották a dokumentum munkaközi változatát, amelyet a szakértői jelentés alapján (Advisory Mission Report) a Világörökség Bizottság el is fogadott a 46. ülésszakán, 2024-ben, Új-Delhiben.

2025-ben a magyar és az osztrák világörökségi szakterületek együttműködésével a kezelési terv végleges arculata is elkészült, amelyben Magyarország részéről Perényi Lóránt építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár előszava köszönti az olvasót.

Az elkészült kezelési terv angol nyelven a világörökségi gondnokságok honlapján lesz elérhető, Magyarország esetében az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. weboldalán - közölte a szaktárca.

A hatékony értékvédelem szempontjából a korszerű szabályozások mellett rendkívül fontos, hogy az értékek megőrzése egyfajta belső szükségletből fakadjon. A "Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj" világörökségi helyszín értékőrző kezelése esetében Magyarország olyan országgal dolgozik a közösen, amely inspiráló és követendő példa lehet a kulturális igényesség tekintetében. E rendkívül motiváló közös munka egyik kézzelfogható eredménye ennek a közös kezelési tervnek az elkészülte.