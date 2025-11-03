101 évesen hunyt el a legidősebb olimpiai bajnok

Szerző: MTI

Ismét gyászol a sportvilág. Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok búcsúzott tőlünk, miután százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste. Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.

A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot. A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.