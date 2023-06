Ukrán ágyúzás közepette zajlik a mentés a herszoni elárasztott területeken

2023. június 9. 17:31

Az ukrán tüzérség folyamatos és "barbár" támadásai közepette kell menteni az áradás sújtotta lakosságot Herszon megye orosz ellenőrzés alá került területén - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

"Az egész munka az ukrán fegyveres erők ágyúzása közepette zajlik. Ez az ágyúzás nem áll le. Ez már több mint barbár ágyúzás. Mint tudják, ennek az ágyúzásnak már halálos áldozatai is vannak az árvíz áldozatai mellett. Még egy terhes nő is" - hangoztatta az elnök szóvivője.



Arról, hogy az ukrán tüzérségi csapások két civilt megöltek és kettőt megsebesítettek Hola Prisztanban, csütörtökön számolt be Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részének megbízott kormányzója. A TASZSZ pénteken azt írta helyszíni jelentésében, hogy az ukránok tűz alatt tartják az elárasztott Oleski település lakosainak evakuálási pontját, s ezzel megakadályozzák, hogy a már negyedik napja omladozó házaik tetején ülő embereket csónakkal evakuálják.



Peszkov ismételten a kahovkai vízerőmű felrobbantásával vádolta meg Kijevet, hangsúlyozva, hogy ez okozta a katasztrofális áradást. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes ellenőrzése alatt tartja a mentést, és folyamatos tájékoztatást kap a rendkívüli helyzetek minisztériumától és a hadseregtől.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteken a Telegramon reagált arra, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter elutasította Recep Tayyip Erdogan török elnök kezdeményezését, hogy induljon nemzetközi vizsgálat a kahovkai vízerőmű megsemmisülése ügyében. Zaharova azt írta, hogy ezen nem lepődött meg, és emlékeztett rá, hogy Kijev a Bucsában halottnak nyilvánított személyek listáját még az ENSZ-nek sem adta át. "A nyomozás keresztbe akadna Zelenszkij (ukrán elnök) torkán" - fogalmazott a szóvivő.



Vlagyimir Szaldo Herszon megyei orosz kormányzó pénteken a Telegram-csatornáján azzal vádolta meg Kijevet, hogy az árszint magasan tartása érdekében szándékosan növeli a vízáteresztést a dnyiprói vízerőművön keresztül. Mint mondta, a vízszint Oleskinél és Hola Prisztannál továbbra is 12 méter.



Tájékoztatása szerint Nova Kahovkánál a Dnyeper 2,5 méterrel 9,5 méteres szintre apadt. A régióban 17 településen összesen 22 273 házat öntött el a víz, és az előrejelzések szerint a vízszint akár tíz napig is emelkedhet.



A kormányzó arról is beszámolt, hogy a vízerőmű pusztulása okozta áradás miatt életüket vesztett emberek száma nyolcra emelkedett. Közölte, hogy az elárasztott területekről több mint 5800 embert evakuáltak, köztük 243 gyermeket és 62 mozgáskorlátozottat.



A mentőszolgálatok szerint az ár ellepett öt temetőt - kettőt Oleskiben, valamint egy-egyet Szolonciben, Krinkiben és Koszunban -, egy dögtemetőt pedig Hola Prisztanban.

MTI