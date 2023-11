Palesztinpárti tüntetések az Egyesült Államok több városában

2023. november 18. 22:18

Szombatra újabb palesztinpárti tüntetéseket hirdettek meg az Egyesült Államok több városába, egy nappal azután, hogy Washingtonban és New Yorkban is rendőröknek kellett beavatkozni a tiltakozásokon.

Országos médiumok beszámolója alapján péntek este New Yorkban és Washingtonban a csúcsforgalom idején tartottak tömegtüntetést.



New York vasútállomása, a Penn Station bejáratát zárták el a tűzszünetet követelő tüntetők, akik között feltűnt és beszédet mondott Susan Sarandon, Oscar-díjas színésznő.



Washington fő pályaudvara, a Union Station bejáratát zárták el a tüntetők, akik közül három embert őrizetbe vett a rendőrség.



A tiltakozó táblákon az Izraelnek küldött amerikai támogatások leállítását követelték, valamint az Izrael megalakulása előtti, 1948-as határokat a Közel-Keleten, "imperialista mohóságot" emlegettek az izraeli válaszcsapás nyomán, és a "Tisztelet a palesztin mártíroknak" felirattal vonultak.



Helyi médiumok beszámolói szerint Michigan állami egyetemén szintén pénteken több száz tiltakozó rohanta meg az oktatási intézmény rektori épületét egy szélsőbaloldali diákcsoport szervezésében. Az egyetem közleménye szerint a tömeg erőszakkal hatolt be a zárt épületbe, amelynek előterében hangosan tüntetett Izrael ellen. A tiltakozókat a kiérkező rendőrök távolították el az ötvenezer diákot oktató egyetem adminisztratív épületéből Michigan államban.



MTI