A gázai evakuáltak nagy száma

2023. november 20. 20:41

Az ENSZ palesztin segélyszervezetét (UNRWA) aggasztja a gázai evakuáltak nagy száma és nehéz helyzete - jelentette a helyi média hétfőn

Az ENSZ palesztinokat segélyező szervezete (UNRWA) bejelentette, hogy a Gázai övezetben a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek száma elérte az 1,7 milliót. A szervezet iskolaépületeiben mintegy 900 ezer menekültnek ad hajlékot, de ennél sokkal többen, több százezren maradtak fedél nélkül. Üzemanyag híján nem működnek a víztisztítóberendezések sem, így szennyezett az ivóvíz, ami betegségek kialakulásához vezet, sőt, félő, hogy kolerajárvány tör ki - közölték.



A palesztin vörös félhold segélyszervezet közölte, hogy az es-Sifá kórházból elszállított 28 koraszülöttet a Gázai övezet déli részén, Rafahban lévő Emiratus kórházból mentőautókkal egyiptomi intézményekbe vittek át, de három, jobb egészségi állapotban lévő kisbaba a rafahi kórházban maradhatott.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a nemzetközi vöröskereszttel a sebesültek evakuálásáról a gázai Indonéz Kórházból, amelyet körülvettek az izraeli katonák.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Katar elítélte az izraeli hadsereg akcióit az övezet északi részén, Bét Lahijában fekvő kórháznál. A WHO vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta: "megdöbbentette" a kórház körülvétele.



Az egészségügyi minisztérium szerint mintegy hétszáz ember, köztük 259 sebesült, illetve beteg van még az es-Sifá Kórház épületeiben, a minisztérium szerint tragikus helyzetben, víz, villany és élelem nélkül.



Az izraeli hadsereg egyik hírszerző egységének tagjai a Gázai övezetben kialakítottak egy bázist, amelyen eddig mintegy háromszáz iszlamista terroristát hallgattak ki, és utána közülük sokakat Izraelbe szállítottak további kihallgatásra - közölte a hadsereg szóvivője.



A kihallgatottak beszéltek a Hamász alagútjairól, raktárairól, módszereiről, például arról, hogy fegyvereseik hogyan vegyülnek el a civil lakosság között. Egyikük azt mondta, hogy az es-Sifá Kórházban körülbelül száz Hamász-fegyverest látott orvosi ruhába öltözve - tette hozzá a szóvivő.



A Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom a háború kezdete óta a legjelentősebb rakétatámadás-sorozatát hajtotta végre hétfőn Izrael ellen. A katonai szóvivő közlése szerint Izrael válaszul támadta a Hezbollah főhadiszállását és egyéb infrastruktúráját, valamint Metula város térségében egy terrorista osztagot.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter megállapodott Amír Jaron jegybankelnök hivatali idejének meghosszabbításáról egy újabb ciklusra. Közleményük szerint a kormány következő ülésén terjesztik be döntésüket jóváhagyásra.



