Másodfokú riasztást adott ki több járásra a meteorológiai szolgálat

2023. november 30. 13:33

Tartós, több órás ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Budapestre és több Pest vármegyei járásra is az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök késő délelőtt.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre és több Pest vármegyei járásra adták ki a másodfokú riasztást. Ezeken a területeken a következő órákban tartós ónos eső várható.



Kiemelték: a délelőtti órákban a Dunántúlon előfordulhat átmeneti ónos eső. Az Északi-középhegység tágabb térségében és a főváros vonzáskörzetében északkelet felé növekvő mennyiséggel 5-15 centiméter hó hullhat, a havazás legtovább az Északi-középhegység magasabban fekvő területein és az északi, északkeleti határ mentén tarthat ki, errefelé 15 centimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.



Dél-délnyugat felől a csapadék halmazállapota fokozatosan egyre nagyobb területen havas esőbe, ónos esőbe, néhol fagyott esőbe vált.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a halmazállapot-váltás határa és időpontja nagyon bizonytalan, lassabb lefolyású folyamat esetén akár nagyobb, jelentősebb mennyiségű ónos esőre is számottevő esély van kiemelten Pest vármegye északi területein, valamint az Északi-középhegységben, de kisebb mennyiségben ezeknek a területeknek a tágabb térségében is számítani lehet rá átmeneti jelleggel.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.



Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra. Azt kérték, ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy használja a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

MTI