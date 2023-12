Többszörös ámokfutó

2023. december 5. 09:34

Börtönbüntetés várhat arra a zalai bűnözőre, aki jogosítvánnyal soha nem rendelkezett, de több esetben is ámokfutóként menekült az őt üldöző rendőrök elől - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Jánky Judit közölte: a 44 éves bűnözőt már tavaly tavasszal is mint visszaesőt ítélte el a Nagykanizsai Járásbíróság eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt. Ezt követően a Zalaegerszegi Járásbíróság idén februárban többszörös visszaesőként tiltotta el újból a járművezetéstől, mindezek ellenére rendszeresen közlekedett személygépkocsival a zalai utakon.



Márciusban Teskánd környékén vezette autóját, de a rendőrök felismerték, ezért megkülönböztető jelzést használva próbálták megállítani. A gyanúsított azonban nem lassított, és a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel hajtott tovább Teskándon át Hottóig, de egy földes úton szem elől tévesztették a rendőrök.



A bűnözőt áprilisban Babosdöbréte és Teskánd között próbálták megállítani, amikor újból felismerték, de Bödén egy földút szélén halomban lévő ágaknak hajtott, innen pedig futva menekült be az erdőbe. Pár nappal később elfogták, de ezután Zalaegerszegen ismét volán mögé ült, a rendőrök elől pedig a piros lámpákon is áthajtva újból sikerült elmenekülnie.



Májusban akkor tudták elfogni a férfit, amikor Hottón segéd-motorkerékpárjára ülve meg tudták állítani.



A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a - bűnismétlés fokozott veszélye miatt letartóztatásban lévő - férfival szemben többrendbeli, eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntette miatt emelt vádat, amelyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.



MTI; Gondola