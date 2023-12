Benyújtotta lemondását a brit bevándorlási államminiszter

2023. december 6. 21:51

Benyújtotta lemondását Robert Jenrick bevándorlási ügyekért felelős brit államminiszter, miután a londoni kabinet közzétette azt a sürgősségi törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a migránsok áttelepítését Ruandába - közölte szerdán este James Cleverly brit belügyminiszter.

"Megerősítést nyert" - mondta Cleverly a londoni parlamentben egy erre vonatkozó képviselői kérdésre válaszolva.



Jenrick később saját maga is megerősítette az értesülést. Döntését azzal indokolta, hogy a kormány áttelepítési programjának beindítását szolgáló törvényjavaslat "nem megy elég messzire".



"A kormány felelőssége, hogy a létfontosságú nemzeti érdekeinket a nemzetközi jog hevesen vitatott értelmezései elébe helyezze" - írta Rishi Sunak kormányfőnek címzett, lemondását tartalmazó levelében. "Képtelen vagyok a jelenlegi törvényjavaslatot a képviselőház elé vinni, mert nem hiszem, hogy a lehető legjobb esélyt nyújtja a sikerre" - fűzte hozzá.



Jenrick, aki tavaly október óta látta el tisztségét, nem volt jelen a törvényhozás ülésén, amelyen a belügyi tárcavezető a törvényjavaslatot ismertette.



Elsőként a The Times hírlap számolt be Jenrick lemondásáról, miután Sunak elutasította azon követelését, hogy Nagy-Britannia térjen el az emberi jogok európai egyezményétől.



Az áttelepítési programról Boris Johnson volt brit kormányfő kötött megállapodást Ruandával tavaly, de a brit legfelsőbb bíróság novemberben jogellenesnek minősítette azt a tervet. A legmagasabb brit jogi fórum öttagú tanácsának egyhangú határozata szerint fennáll ugyanis annak a kockázata, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont ellentétes a nemzetközi és a brit emberi jogi törvényekkel. Az új törvénytervezet lehetővé tenné, hogy a londoni alsóház biztonságos országnak nyilvánítsa Ruandát.

MTI