Többfelé várható - egyre gyengülő intenzitás mellett - csapadék

2023. december 7. 07:48

Csütörtök estig sokfelé várható havazás a mediterrán ciklon csapadékzónájából, mely fokozatosan halad kelet felé és csütörtök napközben gyengül is. Hétvégére megnyugszik a légkör, de maradnak a felhők felettünk és emellett párás, ködös időben lesz részünk.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Az ország legnagyobb részén borult, Vas és Zala szélvédett, határhoz közel eső részein ködös marad az idő, azonban másutt a Nyugat-Dunántúlon már előbukkanhat a nap. Ettől keletre továbbra is többfelé várható - a nap során egyre gyengülő intenzitás mellett - csapadék, döntően havazás, de helyenként havas eső, eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül, főként a Kisalföldön és a hegyekben meg is erősödik az északnyugati szél, amely elsősorban ott hófúvást okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Késő estére általában -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu