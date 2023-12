Donald Tusk: az új lengyel kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez

2023. december 8. 16:56

Lengyelország az Európai Ügyészséghez csatlakozik az új parlamenti többségi koalíció által alakítandó kormány egyik első lépéseként - jelentette be pénteki varsói sajtóértekezletén Donald Tusk koalíciós kormányfőjelölt.

Tusk pénteken a szenátus varsói székhelyén informális egyeztetést tartott a miniszterjelöljeivel. Az ezt követő sajtókonferencián kijelentette: a találkozó azért volt fontos, mert "sok döntést a kormány beiktatását követő, a szó szoros értelmében vett egy órán belül kell majd meghozni".



Az egyik első döntés az lesz, hogy Lengyelország az Európai Ügyészség intézményéhez csatlakozik - jelezte Tusk, hozzátéve: az értekezleten erről az igazságügyi miniszteri posztra jelölt Adam Bodnar volt ombudsman tájékoztatta kollégáit.



A lengyel parlamenti alsóház (szejm) hétfőn tart bizalmi szavazást Mateusz Morawiecki kormányáról, amely november 27-én lépett hivatalba. Az október 15-i parlamenti választásokon a Morawieckit jelölő párt, a 2015 óta kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) szerezte a legtöbb, 194 mandátumot a 460 fős szejmben, de nem rendelkezik önálló többséggel.



A Tuskot támogató, az előző ciklusban ellenzéki tömörülésből alakult parlamenti koalíciónak (Polgári Koalíció - KO, Lengyel Parasztpárt - PSL, Lengyelország 2050 - PL2050, Új Baloldal), együttesen abszolút többsége, 248 mandátuma van.



Ha Morawiecki kormánya hétfőn nem nyeri el a szejm bizalmát, a parlamenti alsóház még aznap többségi szavazással választhatja meg Tuskot új kormányfőnek. Tusk korábban bejelentette: megválasztása esetén kedden mond programbeszédet.



Tusk a pénteki sajtóértekezletén megerősítette tervezett, több mint 20 tagú kabinetje egyes miniszterjelöltjeinek nevét. Közülük külügyminiszterként Radoslaw Sikorskit említette, aki 2007 és 2014 között is ezt a posztot töltötte be Tusk akkori kormányában.



Azt is megerősítette, hogy az Európai Unió ügyeiért felelős miniszter posztjára Adam Szlapkát, a többségi parlamenti tömböt vezető KO részét képező Modern (Nowoczesna) párt elnökét jelöli, a felsőoktatási és tudományügyi tárca élére pedig Dariusz Wieczorek, az Új Baloldal alelnöke kerülhet.



Wojciech Kolarski, a lengyel államfői hivatal államtitkára csütörtökön jelezte: amennyiben új kormány alakul, Andrzej Duda elnök jövő szerdán vagy csütörtökön esketheti fel a tagjait.

MTI