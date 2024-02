A Kreml az amerikai újságíró interjúját szeretné széles körben megismertetni

2024. február 12. 22:01

Még ha negatívan is fogadták a nyugati vezetők Vlagyimir Putyin orosz elnök Tucker Carlson amerikai újságírónak adott interjúját, maga a reagálás azt mutatja, hogy megismerték annak tartalmát, ami Moszkva számára a legfontosabb - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov szerint a nyugati politikusok érzelmi töltetű reakciói valószínűleg azzal magyarázhatók, hogy alkalmazkodni akarnak ahhoz a helyzethez, amelybe az országuk mostanra került, és "valahogy ki akarják magyarázni magukat az adófizetőik előtt".



"Nekik valójában már eddig is megvolt a lehetőségük arra, hogy folyamatosan tisztában legyenek az orosz elnök álláspontjával, ellentétben a széles nézőközönséggel" - fogalmazott a szóvivő.



Finnországról szólva kijelentette: Alexander Stubb megválasztott elnök nyilatkozatai "nagyon-nagyon barátságtalan természetűek", de Moszkva nem veszítette el a reményt, hogy "mégis kiegyensúlyozottabban fog viszonyulni az orosz-finn kapcsolatok kérdéséhez".



"Finnország jelenleg a barátságtalan országok közé tartozik. Teljes mértékben csatlakozott a szankciókhoz" - nyilatkozott.



Az ukrán katonai hírszerzésnek azzal az állításával kapcsolatban, hogy az orosz hadsereg használja Elon Musk Starlink műholdas internetrendszerének termináljait, Peszkov azt mondta, hogy ezeket Oroszországban nem hitelesítették, ezért hivatalosan nem lehet az országba szállítani, "és hivatalosan nem is szállítanak" ilyeneket.



Az orosz nyomozati szervek illetékességébe sorolta az Izvesztyija című napilap azon értesülésének kommentálását, amely szerint átkutatták az orosz légügyi hatóság (Roszaviacija) központi irodáját. Megjegyezte, hogy folyamatban lévő vizsgálatról van szó, ezért nem valószínű, hogy az illetékes testületek tájékoztatást adnának a történtekről.



A lap szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hanyag kezelés és hivatali visszaélés címén indított büntetőeljárást, miután a közelmúltban 59 orosz repülőgépet és helikoptert adhattak el külföldre, "barátságtalan országoknak" is. Ezek közül három Mi-8-as helikopter az ukrán oldalon vehetett részt a háborúban, több Il-76-os szállítógép pedig kikapcsolt transzponderrel repülhetett, hogy eltitkolja az útvonalát.

MTi