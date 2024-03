Az erdélyi nemesi családok brutális kitelepítése 75 éve

2024. március 1. 21:44

Sorsforduló címmel interaktív emlékszoba nyílik szombaton a kutyfalvi Degenfeld-kastélyban az erdélyi nemesi családok kitelepítésének 75. évfordulóján. A kiállítás két életformát állít szembe: az erdélyi arisztokrácia szokványos, majd kényszerlakhelyen zajló életét - közölte Kálmán Attila történész a Kolozsvári Televízióval.

Kutyvfalva ősi magyar címere – wikipedia

A Pro Castellum Degenfeld Egyesület elnöke az Erdélyi Figyelő műsorban elmondta: a tárlat elképzelése, "hogy sokkoljon", mivel célközönsége az a korosztály, mely keveset tud erről a korszakról. Ezért a Maros megyei kastély emeletén Biedermeier-szalon fogadja a látogatót, akinek utána le kell ereszkednie az épület pincéjébe, ahol az egykori kényszerlakhelyet, pincelakást találja.

Elmondta, a félig digitalizált kiállítás jelentős képanyagot is tartalmaz a régi szalonokról, de a nemesi családok kálváriáját, az 1945-1963 közötti időszak életképeit is bemutatja. A képanyag nagy részét még nem publikálták, az a nemesi családok magántulajdonából származik. Gazdag hanganyag is tartozik a tárlathoz, a történelmi háttér bemutatása mellett visszaemlékezések is hallhatók.



A történész emlékeztetett: az erdélyi nemesi családok kilakoltatása egy 1921-ben kezdődött folyamat lezárása volt. Felidézte, 1949. március 2-án történt a kilakoltatás, melyet "hihetetlen gyorsasággal", egyetlen éjszaka alatt hajtottak végre.



A visszaemlékezések szerint a kitelepítetteknek többnyire néhány inggel kellett elhagyni otthonaikat, az ékszereket és más értékeiket nem vihették magukkal. "A helyi hatóság kedvétől függött, mennyi személyes tárgyat engedtek meg az embereknek" - mondta Kálmán Attila.



Hozzátette: a helyi közösség viszonyulása a nemesek tragédiájához eltérő volt: egyes helyeken figyelmeztették őket a veszélyre, de a legtöbbször a helyiek is csatlakoztak az üldözőkhöz. "Sokszor épp azok rabolják ki a kastélyt, akik ott szolgáltak" - mutatott rá. Megjegyezte: a kitelepített mintegy 3000 családot kényszerlakhelyre küldték, román hatóságok kétkezi munkára kényszerítették a nemességet, de a megbélyegzés a következő generációra is kihatott, gyerekeiknek nem engedélyezték, hogy értelmiséginek tanuljanak.



Kálmán Attila közölte: az erdélyi nemesek körében két emigrációs hullám is volt, 1945-ben, illetve 1963-ban, amikor megszűnt a kényszerlakhely.



Emlékeztetett, a rendszerváltás után több kastélyt visszaszolgáltattak az egykori tulajdonosoknak, több egykori nemesi hajlék megújult, de sok közülük kikerült egykori birtokosai tulajdonából, így "a történelem nem folytatódik" - fogalmazott.



A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban berendezett kiállítás szombaton 14 órakor nyílik meg. A tálatról a Degenfeld.ro honlapon és a Maros megyei kastély Facebook-oldalán kapható részletes információ.



MTi