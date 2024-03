Bahreini Nagydíj - A címvédő Verstappen sikerével kezdődött az idény

2024. március 2. 19:12

A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője rajt-cél győzelmet aratott szombaton a Forma-1-es idénynyitó Bahreini Nagydíjon, Szahírban.

A 26 éves holland pilótának ez pályafutása során az 55. futamgyőzelme, Bahreinben tavaly után másodszor diadalmaskodott és sorozatban 42. pontszerző helyezését könyvelhette el.





Verstappen mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez zárta másodikként a szezonnyitó versenyt, míg a dobogó alsó fokára Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője állhatott fel.

A rajtot Verstappen tökéletesen kapta el, így az első kanyarban hiába támadta meg őt a második helyről startoló Charles Leclerc (Ferrari), a holland vb-címvédő az élen maradt. Mögé sorrendben Leclerc, George Russell (Mercedes) és Pérez sorolt be, a harmadik körben viszont Russell lehagyta Leclerc-t és feljött másodiknak. Négy körrel később Pérez is sikeres akciót hajtott végre, elment Leclerc mellett és átvette a harmadik pozíciót.



Verstappen az élen senkitől sem zavartatva építgette az előnyét, a 10. körben már hét másodperc volt az előnye Russell-lel szemben, miközben Leclerc-t a csapattársa, Sainz is megelőzte. A 12. körben Russell, valamint Leclerc is a boxba hajtott kerékcserére, majd Pérez, a 15. körben pedig Sainz következett, közben a pályán Pérez lehagyta Russellt, ezzel megkaparintotta a második helyet.

Az élen száguldó Verstappent a 18. körben hívta kerékcserére a csapata, a címvédő pedig a friss abroncsokkal simán visszaállt az élre, miközben Sainz nagyszerű manővert végrehajtva megelőzte Russellt, ezzel már harmadik volt.



A következő boxkiállások sorát az élmezőnyből Sainz kezdte meg a 36. körben, egy körrel később Pérez, majd pedig Verstappen is megkapta az új gumikat, a sorrend pedig a dobogós helyeken nem változott.



A hajrának Verstappen több mint 16 másodperces előnnyel vághatott neki másodikként száguldó csapattársa előtt, akit Sainz követett nagyjából két másodperces lemaradással. A leintésig nagy változás már nem történt, így kettős Red Bull-sikerrel indult a szezon, a remekül versenyző Sainz pedig megérdemelten csípte el a harmadik pozíciót.



A világbajnokság egy hét múlva, a Szaúdi Nagydíjjal folytatódik Dzsiddában.



