Wintermantel Zsolt a bicskei gyermekbántalmazásról

2024. március 4. 19:43

Nem elég a 2011-es bejelentés körülményeit megvizsgálni a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazással összefüggésben, a vizsgálatot visszamenőleg ki kell terjeszteni az 1990 és 2010 közötti időszakra is - hangsúlyozta Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a Fővárosi Közgyűlés bicskei gyermekbántalmazás ügyében felállított eseti bizottságának hétfői alakuló ülésén.

A kormánypárti politikus a vitában úgy fogalmazott: nem tud érdemi munkát végezni a bizottság, ha nem tárja fel a korábbi időszakot. Szavai szerint "a meglévő iratok átnézése nem elég", mert a bizottság feladata "megtudni mindent, amit eddig nem tudtunk." Éppen ezért ki kell terjeszteni az ügyben meghallgatandók körét, és be kell hívni mindazokat, akik információval szolgálhatnak arról, "hogyan lehetett több évtizeden keresztül az intézmény vezetője egy ilyen aljas bűnöző."



Wintermantel Zsolt az ülést követő sajtótájékoztatóján kiemelte: a gyermekotthon igazgatója ellen már 2006-ban panasz érkezett a fővároshoz, ám ez az irat már nem áll rendelkezésre. Ez a tény pedig a képviselő szerint még inkább indokolja a személyes meghallgatásokat a korábbi időszakból.



Arra hívta fel a figyelmet: "a bizottsági ülésen ugyanakkor az 1990 és 2010 közötti időszakot nem kívánták vizsgálni, nem fogadták el, hogy hallgassunk meg olyan személyeket, akik az akkori időszakról információval rendelkezhettek", jelezve: a testület elutasította a bővítésre vonatkozó módosító indítványt.



Kiss László (DK), a bizottság elnöke az ülésen arról beszélt, hogy az igazgató elleni 2006-os panasz nem gyermekvédelmi bejelentés volt, nem tudni, milyen tárgyban született, de azt a levéltártól igyekeznek visszaszerezni.



Kijelentette: "semmilyen érdemi információ nincs, amely azt mondaná, hogy 2011-et megelőzően bárki tudhatott ilyen eseményekről, ugyanakkor arra kérte a főjegyzőt, hogy tovább folytassa a vizsgálatot a megelőző évekre vonatkozóan is.



Fontosnak nevezte, hogy azokat hallgassák meg, akiktől érdemi információk kaphatók az intézmény működésével kapcsolatban.



Az ülést követő sajtótájékoztatóján Kiss László közölte: az elfogadott határozat szerint a bizottság meghallgatásra hívja a 2011-ben hivatalban lévő főjegyzőt és aljegyzőt, a főváros oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának akkori vezetőjét, valamint gyermekvédelmi osztályának vezetőjét és a 2011-es kommunikációs igazgatót.



Meghallgatják továbbá Tarlós István főpolgármestert, Csomós Miklós korábbi oktatási és kulturális főpolgármester-helyettest, Bagdy Gábor korábbi főpolgármester-helyettest, valamint Nagy Gábor Tamás korábbi bizottsági elnököt is.



A meghívottak írásbeli tájékoztatást és konkrét kérdéseket is kapnak a felkészüléshez - fűzte hozzá.



"Azt szeretnénk, hogy a fővárosi önkormányzat hozzájáruljon olyan gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséhez, amely érdemi, a jelenleginél hatékonyabb, és megakadályozza, hogy hasonló eseménysor valaha is megtörténjen" - hangsúlyozta Kiss László.

MTi