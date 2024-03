Elhunyt Gyenesei István, volt önkormányzati miniszter

2024. március 22. 09:06

Elhunyt Gyenesei István. A volt önkormányzati minisztert, országgyűlési képviselőt, a Somogy megyei közgyűlés egykori elnökét életének 76. évében, súlyos betegség után érte a halál - tudatta családja a politikus Facebook-oldalán pénteken.

magyarnemzet

Azt írták: Gyenesei István "örökmozgó volt, alkotott és küzdött, alkotott, hogy Somogy és Magyarország boldogabb legyen, és küzdött, hogy a dolgok jóra forduljanak".



"Küzdött akkor is, amikor az esélyek nem mellette szóltak, hitt az életben, a gyógyulásban" - tették hozzá.



Gyenesei István 1948-ban született Kaposváron. Agrárközgazdásznak tanult, a mezőgazdasági tudomány doktora lett, emellett politológus végzettséget is szerzett.



A politikus 1985 és 1990 között a Somogy Megyei Tanács elnöke volt, a megyei önkormányzat elnöki tisztét 1990 és 1994, valamint 1998 és 2006 között töltötte be, 2006-2010 között független országgyűlési képviselőként, 2008-2009 között a Gyurcsány-kormány önkormányzati minisztereként is dolgozott.



Gyenesei István egy időben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöki és a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács elnöki tisztét is betöltötte.

MTi