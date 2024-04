Magyar Kupa - Két tizenegyes és hosszabbítás után négy között a Paks

2024. április 3. 19:48

Az élvonalban ezüstérmes helyen álló Paks hosszabbítás után 4-2-re nyert a másodosztályban harmadik Vasas otthonában a labdarúgó MOL Magyar Kupa szerdai első negyeddöntőjében.

A fővárosiak október 8. és 17 tétmérkőzés után kaptak ki először, míg Bognár György vendégegyüttese hárommeccses nyeretlenségi szériáját szakította meg, s három idény alatt másodszor jutott elődöntőbe a kupában.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Vasas FC-Paksi FC 2-5 (0-1, 2-2, 2-3)

-------------------------------------

Illovszky Rudolf Stadion, v: Vad II

gólszerzők: Holender (58.), Tóth M. (85., 11-esből), illetve Haraszti (44.), Papp (90.), Böde (93.), Hahn (114.), Windecker (119.)

sárga lap: Szánthó (63.), Hinora (65.), illetve Vas (24.), Skribek (46.), Kinyik (53.)

Vasas:

------

Uram - Pávkovics, Otigba, Baráth (Zimonyi, 100.) - Ódor (Szánthó, a szünetben), Berecz (Urblík, a szünetben), Vida, Doktorics - Holender (Radó, 80.), Tóth M. (Litauszki, 87.), Hinora (Hidi M., 74.)

Paks:

-----

Simon - Vas, Kinyik, Lenzsér - Szabó B. (Böde, 79.), Papp, Kocsis (Silye, a hosszabbítás előtt), Balogh - Skribek (Kovács K., 55.), Tóth B. (Hahn, 69.), Haraszti (Windecker, 54.)

A két együttes tavaly is a negyeddöntőben találkozott, akkor a még élvonalbeli Vasas Pakson nyert 3-2-re, hogy aztán a másodosztályú Budafok ellen búcsúzzon a négy között.



A mostani összecsapásuk első félidejében az esélyesebb tolnaiak játszottak veszélyesebben, több távoli lövéssel is próbálkoztak és a szögleteiknél is izgulniuk kellett a hazai drukkereknek. Kaput azonban az első félórában egyik együttes sem talált, de a Vasas az első húsz perc vendégfölénye után egyre többször jutott el a paksi tizenhatoshoz. Vezetést az utolsó perchez érve mégis a zöld-fehérek szereztek: egy elrontott Vasas-lehetőség utáni, gyorsan felépített támadás végén Haraszti lövése Tóthról pattant védhetetlenül a hazai hálóba. A találkozón ez volt az első kaput eltaláló kísérlet.



A szünetben a hazaiakat edző Gera Zoltán két cserével frissített csapatán, amely szűk 15 percet követően egyenlített: egy labdaszerzés után a csereként beállt Szánthó indult meg, jobb oldalon szöktette Tóthot, akinek centerezését Holdender ugyan elsőre közvetlen közelről a kapusba rúgta, de a földön ülő támadóra szerencsésen visszapattanó labda végül a fejéről utat talált a kapuba.



Ezt követően lendületben maradt ugyan a belelkesülő házigazda, de a Paks szépen lassan átvette az irányítást, és előbb Uramnak kellett nagyot védenie, majd a hajrára fordulva egy szabadrúgásnál csak a felső léc mentette meg a hazaiakat az újabb találattól. A 84. percben Kocsis vétlen, de tizenhatoson belüli kezezése után Vad II István játékvezető videózást követően tizenegyest ítélt, amit Tóth Milán magabiztosan lőtt a léc alá, de a paksiak a 90. percben Papp szép egyéni megmozdulásával hosszabbításra mentették az összecsapást.



A ráadásban Böde alig három perc után ismét megszerezte a vezetést a Paksnak: a 25-szörös válogatott csatár Baráth rossz labdalevételét kihasználva, hét méterről, középről bombázott a kapuba, s a tolnaiak úgy tűnt, igyekeznek le is zárni a mérkőzést, mert nem álltak vissza védekezni. A Vasasnak is akadt nagy helyzete, a paksiak azonban a ráadás második félidejében eldöntötték a továbbjutást: előbb a Böde lerántásért megítélt büntetőt Hahn elsőre ugyan kihagyta, de a kipattanónál már nem hibázott, az utolsó percekben pedig még Windecker is gól szerzett.

Később:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 20.00

kedden játszották:

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 3-2 (2-0)

csütörtökön játsszák:

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)-Kecskeméti TE, Balmazújváros 20.45



MTi