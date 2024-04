Az űrtechnológia sarokköve a világgazdaságnak

2024. április 12. 17:48

Az űrtechnológia fontos sarokköve annak, hogy a világgazdaság üzemelni és fejlődni tudjon - mondta Ferencz Orsolya az eddigi legnagyobb magyar repülő űreszköz, a Thermal Guard Assembly (TGA) pénteki bemutatóján Miskolcon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) űrkutatásért felelős miniszteri biztosa úgy fogalmazott, hogy az űrtechnológián belül "érdekes tendencia" a világban, hogy az állami és a magánszereplők együttműködésére alapulnak a sikeres nagy fejlesztések és missziók.



Ferencz Orsolya hangsúlyozta, a kormány 2018 óta nagy hangsúlyt fektet az űrtevékenység fejlesztésére és támogatására, ezáltal teret és lehetőséget nyit ennek a tudásalapú technológiának és fejlesztési iránynak.



Mindezt úgy, hogy közben "itthon tartja" a hazai szakembereket: lehetőséget biztosítva számukra arra, hogy fontos projektekben vehessenek részt - tette hozzá.



A miniszteri biztos kiemelte, hogy a KKM-mal az elmúlt öt évben csaknem húsz nemzetközi partnerrel írtak alá kétoldalú együttműködési megállapodásokat, növelve ezáltal a nemzetközi együttműködési teret és biztosítva a magyar fejlesztések lehetőségeit a nemzetközi térben.



Jelentős eredményként hivatkozott még a KKM tavaly ősszel indult űrdiplomáciai programjára, valamint a felsőoktatási UniSpace programra is, melyben eddig tizenhét, hamarosan pedig huszonegy magyar egyetem működik közre. Hozzátette, Magyarország 2021-ben elfogadott űrstratégiájában a kormány azokat az irányokat próbálta definiálni, melyek a teljes magyar szektor számára fontosak.



Ferencz Orsolya szerint a magyar űrtevékenység egyik alappillére az, hogy az ország 2015 óta teljes jogú tagja az Európai Űrügynökségnek (ESA). Hangsúlyozta, hogy a kormány 2018 óta csaknem ötszörösére növelte azoknak a lehetőségeknek a számát, ahol magyar tudósok, kutatóintézetek vagy cégek "nagy missziókhoz" csatlakozhatnak.



A miniszteri biztos elmondta, a TGA-t fejlesztő Admatis Kft. olyan nagy európai űrtechnológiai vállalatok beszállítója, mint a Thales Alenia Space, mely Magyarország egyik stratégiai partnere.



A pénteken bemutatott eszköznek az ESA és az Európai Unió (EU) közös légkörösszetétel-monitorozó, környezetvédelmi műholdsorozatában lesz fontos szerepe, a műholdak által a klímaváltozás elleni harcban pedig olyan pontos adatokra tudnak majd szert tenni az üvegházgázok arányát tekintve, ami a "világ számára is rendkívül fontos lesz".



Ezáltal a földmegfigyelési szektorban Magyarország már nemcsak a tudományos adatelemzésben tud világszínvonalú partnere lenni ezeknek a programoknak, hanem közvetlenül, ipari, technológiai és beszállítói oldalon is megjelentek a magyar mérnökök - emelte ki a miniszteri biztos.



Koczák Péter, az Admatis Kft. projektmenedzsere előadásában egyebek mellett bemutatta az űreszköz felépítését, majd kitért a fejlesztési és gyártási folyamatokra is.



Elmondta, a TGA funkciója az, hogy a műholdban található műszert elszigetelje a környezettől, valamint elvezesse a feleslegős hőt az űrbe, egyaránt védve a készüléket a hidegtől és a melegtől is.



Koczák Péter ismertette, az űreszköz az ESA Copernicus földmegfigyelő műholdcsaládjához tartozó CO2M műholdakhoz készült, az alkatrész létrejöttét két és fél év fejlesztés előzte meg, melyet a gyártás és tesztelés követett.



Megjegyezte, a projektben tizenhat Admatis alkalmazott dolgozott, az 52 kg súlyú, kész alkatrész fejlesztéséhez 3,5 tonna alapanyagot vásároltak. A TGA 45 részegységből, 42 hőszigetelő-paplanból és összesen 4764 darab alkatrészből áll - mondta.



Bárczy Tamás, a vállalat ügyvezetője előadásában bemutatta a céget, emellett kitért a vállalat jelenleg is zajló projektjeire.



Veres Pál polgármester egyebek mellett arról beszélt, az Admatis olyan munkát végez Miskolcon, melyre a fejlettebb városok és régiók is "irigykedhetnek". Megjegyezte, a vállalatnál olyan tudás birtokosai dolgoznak, amely csak nagyon keveseknek adatik meg nemcsak az országban, hanem nemzetközi szinten is.

