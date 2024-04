A brüsszeli szélsőség fenyegeti hazánkat

2024. április 12. 18:29

Brüsszel máris fenyegeti Magyarországot, hogy hajtsa végre a migrációs paktumot, máskülönben kötelezettségszegési eljárást indítanak hazánk és a szintén tiltakozó Lengyelország ellen - írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán pénteken.

Zsigmond Barna Pál közölte: a baloldali többségű Európai Parlament a napokban szavazta meg a paktumot, amellyel minden eddiginél nagyobb erővel rákényszerítenék Magyarországra is a migránsok kötelező betelepítését.



Az államtitkár közölte, a brüsszeli migrációs paktum kétfajta kötelező migránskvótát akar bevezetni. Egyrészt követelik, hogy "engedjük be a migránsokat a határon, és az országon belül bíráljuk el az illegálisan és sokszor erőszakosan érkező migránsok kérelmeit". Ezzel gyakorlatilag migránsgettók jönnének létre az országon belül, ami hatalmas biztonsági kockázatot is jelentene a magyar településeknek és magyar embereknek - jelentette ki Zsigmond Barna Pál.



Hozzátette, másrészt kötelező migránskvóta alapján rákényszerítenék Magyarországra is a migránsok betelepítését: "ha nem hajtjuk végre a betelepítést, akkor húszezer eurót kell fizetnünk minden be nem telepített migráns után".



Brüsszel tehát minden eddiginél erősebb eszközökkel "akarja ránk kényszeríteni a migránsokat, a dollárbaloldal pedig ebben is Brüsszel és a Soros-hálózat követeléseit teljesítené, ha a Gyurcsány vezette baloldal lenne hatalmon, már rég elkezdték volna a migránsok tömeges betelepítését" - fogalmazott Zsigmond Barna Pál.



Leszögezte: a kormány álláspontja változatlan: Magyarországot meg kell védeni a migránsok betelepítésétől. A magyar emberek többször, egyértelműen kifejezték, nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen - idézte fel az államtitkár.



Álláspontja szerint a baloldali és brüsszeli bevándorláspárti politika következményeit nem terhelhetik Közép-Európára.



"Nem fogadunk el olyan európai döntéshozatalt, amely a magyar emberek feje fölött kényszerítené rá bármit az országra" - hangsúlyozta.



Kitért arra, hogy a paktum elfogadását követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök is leszögezte, Lengyelország nem vesz át egyetlen bevándorlót sem más tagállamoktól, illetve nem hajlandó fizetni azért, hogy ne jöjjenek olyan emberek Lengyelországba, akikkel a lengyelek nem akarnak együtt élni. Donald Tuskkal ebben teljes mértékben egyetért a magyar kormány - jelezte Zsigmond Barna Pál.



Azt írta, Magyarország és Lengyelország nyílt tiltakozása után "egyből meg is érkezett a brüsszeli fenyegetés": az Európai Unió belügyi biztosa máris kötelezettségszegési eljárással zsarolta meg a migrációs paktumot megszegő tagállamokat.



A migrációs paktum csak akkor válik érvényessé, ha az Európai Parlament után az Európai Tanács is megszavazza - mutatott rá az államtitkár. Megjegyezte: "Brüsszel még arra se volt képes, hogy megvárja a végleges döntéshozatalt, máris elkezdte a migrációellenes tagállamok zsarolását".



"Brüsszelben változás kell, olyan brüsszeli vezetésre és európai parlamenti képviselőkre van szükség, akik megvédik Európát és Magyarországot a migrációtól és a háborútól" - közölte Zsigmond Barna Pál.



mti