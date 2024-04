Momentum: kínai rendőrök után kínai katonák is érkeznek Magyarországra?

2024. április 15. 16:21

Tompos Márton (Momentum) elmondta, a hírszerzési témákra specializálódott szaklap, az Intelligence Online egy márciusi cikke szerint Kína kész tartalékos katonákat küldeni azon állami vállalatai mellé, amelyek az Egy övezet, egy út programban vesznek részt, Magyarországon ez a Budapest-Belgrád-vasútvonalat érinti. A cikk szerint az első európai ország, amely fogad ilyen katonákat, az Magyarország – tette hozzá. A képviselő szerint ha ez megtörténik, elképesztő biztonsági kockázatot jelent Magyarországnak és az ország NATO-tagságát is veszélybe sodorja. Kínai rendőrök után kínai katonák is érkeznek Magyarországra? Arról is érdeklődött, hány kínai rendőr érkezik az országba? Igaz-e, hogy május elején Magyarországra érkezik a kínai elnök? – sorolta kérdéseit.

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára azt mondta, online blogoldalak értesülését nem kívánja minősíteni és kommentálni. Kitért arra, hogy Magyarország és Kína a kölcsönös érdekek mentén tart kapcsolatot. Hozzátette: Kína 2023-ban Magyarország kilencedik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, részaránya a teljes magyar külkereskedelemben négy százalék. Szerinte az uniós tagállamok azért kritizálják a magyar-kínai kapcsolatot, hogy ők jussanak a kínai beruházásokhoz. Elmondta, a kínai rendőrök nem hoznak Magyarországra fegyvert és olyan helyeken járőröznek a magyar rendőrökkel együtt, ahol gyakran előfordulnak kínai turisták. Felhívta arra is a figyelmet, hogy Magyarország és Kína idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75 évfordulóját.

MTI