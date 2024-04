A délkeleti határvidéken esetleg egy-egy zivatar is valószínű

2024. április 16. 10:03

A nyáriasan meleg időnek egy ideig búcúst inthetünk, a markáns lehűlést hozó front hatására keddre jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Csapadék több helyen várható, és időszakosan a szél is feltámadhat.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Többnyire borult lesz az ég, de a déli, délkeleti tájakon még kisüt a nap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett. Ott főleg záporok, a délkeleti határvidéken esetleg egy-egy zivatar is valószínű, másutt többfelé esőre kell számítani. Az északnyugatira forduló szelet a front mentén erős, viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a délkeleti tájakon a déli órákra 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Ezt követően ott is folyamatosan hűlni fog a levegő. Késő este 5, 10 fok valószínű.

met.hu