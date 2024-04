Fidelitas: ne vegyék el a szólásszabadságot az európai emberektől!

2024. április 17. 21:48

A Fidelitas nem hagyja, hogy a kommunizmusból jól ismert módszerekkel elvegyék a szólásszabadság és a politikai véleménynyilvánítás jogát az európai emberektől - hangoztatta a szervezet külügyi kabinetjének vezetője a Facebook-oldalukon szerdán.

Hidas Dóra a bejegyzésben közzétett videóban kiemelte: kedden Brüsszelben a rendőrség rekesztette be a békepárti Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, amelyen európai politikusok, gondolkodók vettek részt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök.



Úgy fogalmazott: szüleik és nagyszüleik még emlékeznek, és nekik is elmesélték, milyen idők jártak akkor, amikor nem lehetett szabadon elmondani, ha valaki mást gondolt a világról, mint ahogy azt a hatalmasok gondolták. Az a világ a vörös csillag árnyékában élt - jelentette ki.



Hozzátette: amikor ennek a világnak az eszközei térnek vissza, a történelmi emlékezetük, és amit szüleiktől megtanultak, megszólaltatja a vészcsengőt.



"Akkor is megismerjük a vörös csillagot, ha azt átcsomagolva, szép új gyártásban, a szivárvány bármelyik színével próbálják eladni nekünk" - jelentette ki.



Hidas Dóra azt mondta, a Fidelitas azért ment szerdán az Európai Bizottság budapesti képviseletéhez, hogy mindenki lássa: még ha nincs is az Európai Parlament tetején a vörös csillag, Brüsszel akkor is kommunista módszerekkel akarja elhallgattatni azokat, akik nem értenek vele egyet.



Amikor Brüsszelben egy háború- és migrációellenes Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát rendőrökkel akarnak ellehetetleníteni és szétzavarni, az nem más, mint az a világ, amely a vörös csillag árnyéka alatt élt - hangoztatta a Fidelitas külügyi kabinetjének vezetője.



Ami kedden Brüsszelben történt, az szimbóluma annak, hogy ma több tíz millió európai embert egyszerűen el akarnak hallgattatni. Azokat, akik nem támogatják a migrációt, ellenzik a genderpropagandát, nem akarnak csatlakozni a háborúhoz, és a globalista törekvések helyett az erős nemzetállamokban látják a megoldást Európa ordító problémáira - mondta Hidas Dóra.

mti