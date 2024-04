Európa-liga: Vereséget ünnepelt boldogan az Atalanta

2024. április 18. 23:20

A Liverpool 1-0-ra nyert Bergamoban az Atalanta vendégeként a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének csütörtöki visszavágóján, de mivel az első meccsen 3-0-ra alulmaradt, így kiesett.

A Pool már a 7. percben vezetett, de nem tudott élni a lélektani előnnyel, a folytatásban az Atalanta magabiztosan őrizte a kapuját és az előnyét.

Ijedtséggel kezdődött (Virgil van Dijkot kellett ápolni) és gyors góllal fojtatódott az angolok számára a mérkőzés. Alexander-Arnold jobboldali beadása Ruggeri kezéről pattant le, az egyértelmű 11-est Szalah magabiztosan lőtte a bal alsó sarokba.

A folytatásban is a Pool maradt támadásban, ugyanakkor nagyon kellett hátul figyelniük, nehogy a szórványos olasz kontrák valamelyike gondot okozzon. Szoboszlainak volt egy lövése, amit Musso védett, majd a 39. percben Szalah duplázhatta volna meg góljai számát, de emelése a a kapu mellé szállt.

Mohamed Salah, a Liverpool játékosa gólt lő büntetőből a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének Atalanta – Liverpool visszavágó mérkőzésén. MTI/AP/Antonio Calanni

Az első félidő egyértelműen az angol együttesé volt, helyzetekig is eljutott, de háromgólos hátrányából csak egyet tudott ledolgozni.

A második játékrész is az angol mezőnyfölényről szólt, az Atalanta olykor tíz emberrel védekezett, ennek köszönhetően nem is tudott komoly helyzetet kialakítani a Pool. A 66. percben hármas cserét hajtott végre Jürgen Klopp, többek között Szoboszlait is lehozta, de csapata egyébként se túl acélos támadójátéka még halványabb lett.

Az Atalanta magabiztosan őrizte a kapuját és az előnyét, és bár ezen a meccsen többnyire a védekezéssel kellett törődnie, kiharcolta a továbbjutást, míg Klopp ugyan győzelemmel de kieséssel búcsúzott az európai porondtól, mint a Liverpool edzője.

A bergamói stadion örömmámorban úszott a meccs lefújása után.

m4sport.hu/gondola