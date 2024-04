José Mourinho lehet Szoboszlaiék új edzője?

2024. április 22. 15:40

Január 16-án menesztette José Mourinhót az olasz AS Roma, azóta munkanélküli a portugál szakember. Ideje van bőven, így sokszor meccsekre is elmegy. Ahol megjelenik, kicsit össze is rezdülnek a rosszabbul szereplő csapatok edzői, hogy az ő helyükre pályázik – írja a Mandiner.

Március végén a MotoGP-versenysorozat portugáliai állomásán nyilatkozott Mourinho: „Nem tudok semmit a Bayern München érdeklődéséről. Jelenleg szabad vagyok, de a nyártól újra szeretnék edzősködni. Soha ne mondd, hogy soha, különösen ne a labdarúgásban. Jó erőben vagyok és szeretem a munkám. A futball az életem, bármelyik csapatot hajlandó vagyok elvállalni, éppen ezért nem zárok ki semmilyen lehetőséget. Nagyon szeretnék már visszatérni, de türelmesnek kell lennem, márciusban, áprilisban nem ideális új munkát vállalni, az a célom, hogy nyáron térjek vissza.”

A szakember azonban vasárnap váratlanul feltűnt a Fulham–Liverpool (1–3) mérkőzésen, és rögtön beindultak a találgatások, hiszen a Liverpool éppen vezetőedzőt keres a szezon végén távozó Jürgen Klopp helyére. A brit sajtó szerint nem túl valószínű, hogy a Chelsea és a Manchester United egykori vezetőedzője tárgyalni érkezett volna, de még az is előfordulhat, hogy Mourinho lesz Szoboszlai Dominikék új edzője a nyártól.

mandiner.hu