Németország és Csehország elleni orosz kibertámadások

2024. május 3. 17:49

Az Európai Unió és tagállamai, illetve a NATO pénteken elítélték a Németország és Csehország elleni orosz kibertámadásokat.

Berlin szerint az orosz katonai hírszerzéshez köthető APT28 hackercsoport támadást követett el tavaly a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) ellen, illetve a cseh külügyminisztérium közölte, hogy az állami intézmények is a kiberhadjárat célpontjai voltak.



Közleményében az EU azt hangsúlyozta, hogy "Oroszország folyamatosan felelőtlenül viselkedik a kibertérben, mivel demokratikus intézményeket, kormányzati szerveket és létfontosságú infrastruktúraszolgáltatókat vesz célba az Európai Unióban és azon kívül is." Felhívták a figyelmet, hogy ez a fajta magatartás ellentétes a nemzetközi normákkal.



"Az EU nem fogja eltűrni az olyan tevékenységeket, melyek célja a kiemelten fontos infrastruktúránk lerombolása, a társadalmi kohézió gyengítése és a demokratikus folyamatok befolyásolása, tekintettel az idei uniós és a világ több mint 60 országában zajló választásokra. Az EU és tagállamai továbbra is együttműködnek nemzetközi partnereikkel a nyitott, szabad, stabil és biztonságos kibertér előmozdítása érdekében" - olvasható a közleményben.



A NATO pénteken közölte: a szövetségesek elismerik, hogy a Németországban és Csehországban folytatott rosszindulatú kibertevékenységekért az orosz állam, illetve az orosz katonai hírszerzés (GRU) által támogatott APT28 hackerszervezet a felelős.



"A szövetségesek aggodalommal veszik tudomásul azt is, hogy ugyanez a fenyegető szereplő más nemzeti kormányzati szerveket, létfontosságú infrastruktúra-üzemeltetőket is célba vett a szövetségen belül, a többi között Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Svédországban" - emelték ki a sajtóközleményben.



A NATO részéről aláhúzták: a szervezet eltökélt, hogy a kiberfenyegetések teljes spektrumának elrettentéséhez szükséges képességeket a szövetségesek egymás támogatása érdekében alkalmazzák, egyebek között az összehangolt válaszlépések mérlegelésével.



"Felszólítunk minden államot, beleértve Oroszországot is, hogy tartsák tiszteletben nemzetközi kötelezettségeiket, és járjanak el a kibertérben előírt felelős állami magatartás ENSZ meghatározta keretein belül" - húzták alá a NATO sajtóközleményében.

mti