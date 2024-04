Kína kibertámadásaitól tart a holland kémközpont

2024. április 23. 18:28

A kínai állam kibertámadásai, a dzsihadisták és a politikai szélsőségek jelentik a legnagyobb biztonsági kockázatot Hollandiában - állapította meg a holland hírszerző szolgálat (AIVD) kedden kiadott jelentésében.

A 2023-ra vonatkozó jelentés szerint a Kínából érkező kibertámadások, üzleti kémkedések, titkos befektetések és illegális exporttevékenység jelentősen befolyásoljak a holland vállalkozások jövedelemtermelő képességét. A hírszerző szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy Hollandia csak egy ország a sok közül, amelyeket Peking "megpróbál gazdaságilag aláásni".



"Kína most már valóban képes arra, hogy a globális kapcsolatokat a saját akarata szerint alakítsa. Ennek következményei messzemenőek lehetnek Hollandia számára" - áll a jelentésben.



Az AIVD továbbá rámutatott, hogy a Gázai övezetben Izrael és a Hamász palesztin szélsőséges szervezet között zajló fegyveres konfliktus növelte a dzsihadizmus által jelentett biztonsági kockázatot Hollandiában és Európa többi részén. A nyugati hírszerző szolgálatok tavaly "legalább egy tucat" dzsihadista támadást hiúsítottak meg Európában, Hollandiában négy esetben történt letartóztatás - emelte ki a szervezet.



A szolgálat szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktus mellett a Korán-égetések is motiválták a radikális iszlám mozgalmak újjáéledését, az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorhálózatok ezekre az okokra hivatkozva szólítják fel a nyugati országokban élő támogatóikat terrorcselekmények végrehajtására. Ezzel összefüggésben az AIVD felhívta a figyelmet arra is, hogy Hollandiában megnőtt az antiszemitizmus.



A hírszerző szolgálat aggályosnak találja a társadalmi polarizációt is, amely a szélsőséges politikai mozgalmak megerősödéshez vezethet. "A gázai konfliktus, röviddel a szintén megosztó koronavírus-járvány után egy újabb téma, amely ismét éket ver az emberek közé" - áll a jelentésben.



A szélsőségesség egy másik típusa az intézményellenes "anarchisták" csoportja, akik az általuk "gonosz elitnek" vélt holland kormány és szervei ellen készülnek erőszakot alkalmazni.



"Az önkormányzatok, az adóhatóságok, a rendőrség és az igazságszolgálatatás is azzal küszködik, hogyan kezeljék azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy a törvények és a szabályok nem vonatkoznak rájuk" - írja a jelentés.



A hatóságok szerint ez a csoport nem olyan nagy, hogy valódi fenyegetést jelentsen, de aggódnak a tagok növekvő száma miatt. Az AIVD megjegyezte, hogy egyesek online és fizikailag is készülnek arra, hogy "megvédjék magukat" a "gonosz elittel" szemben egy erőszakos összecsapásban.



mti